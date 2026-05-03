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遭大陸打壓…數位人權大會取消 政院： 意圖讓世界無視台灣

中央社／ 台北3日電

美國媒體報導，原定在尚比亞舉行的數位人權大會因中國打壓取消。行政院人權及轉型正義處今天表示，中國打壓無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，而這種行為也正是「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。

美國媒體Semafor報導，原定於尚比亞舉行的數位人權大會因中國施壓欲排除台灣人士參與而取消，連帶影響在同地舉行的聯合國教科文組織世界新聞自由日大會規模縮減。

人權處今天透過新聞稿表示，全球數位人權大會作為國際間關注數位人權議題的重要交流平台，今年原規劃議程包括數位主權與韌性網路、數位安全、人工智慧治理與監管、假訊息、網路監控、LGBTIQ+與原住民族等少數群體保障等議題。

人權處說，面對中國打壓，主辦單位「即刻連線」（Access Now）1日已經譴責中國這種干預國際公民社會討論空間的行為，也呼籲各國數位人權社群夥伴團結並持續在相關議題攜手合作。

人權處表示，中國打壓各國公私部門夥伴參與此次活動，無非是希望國際社會無視台灣的自由民主體制，也意在迫使各國人權行動者對威權國家對人民的監控與壓迫噤聲，而此種行為，正是數位環境下公民自由集結形成「全球數位人權大會」亟欲對抗的極權威脅。

對於此次事件，人權處認為，這不僅讓台灣民間夥伴失去一次與國際社群就數位人權議題進行深度交流的機會，也彰顯台灣於數位發展議題上，更應與國際公民社會一齊鞏固數位及民主韌性的防線，捍衛自由、民主、法治與人權價值。

人權處表示，面對因數位發展對政府治理及人權保障帶來的各種挑戰，政府將優先關注數位應用對各種處境不利群體可能造成的威脅；並持續透過與各國相關政府部門與國內外非政府組織的合作交流、強化利害關係人參與等方式，對抗數位環境在個人資訊與隱私保護、言論自由、平等與不歧視、數位性別暴力等不同面向的人權危害，在促進科技創新的同時，確保基本人權的保障。

美國 行政院 人權

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