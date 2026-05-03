鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

新黨市議員侯漢廷今天舉行新書「以中華之名」發表會，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲、新黨主席吳成典、國民黨前主席洪秀柱、立委羅智強及多民北市藍白議員均到場參選，這也是鄭麗文當選黨主席後與柯文哲首度同框，雙方先後抵達後握手致意，但未多交談，鄭也因另有行程先行離開。

兩人今天雖然互動不多不過面對媒體訪問皆未多談均表示要把場合留給侯漢廷本人，柯致詞表示，民進黨近年來高喊「抗中保台」，但都沒說清楚所謂「中」代表為何若是指中華文化，不管是媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王，每個都是外省人、中國人，但賴總統還是逢廟必拜，同樣的保台也絕非民進黨的專利。

柯文哲也大讚侯漢廷，這本書對「中」跟「台」定義有一些釐清，侯漢廷是問政非常犀利、態度謙和有禮但殺傷力極強，最重要是講的都是以公共利益為出發點，過去也曾邀請他入黨，他也認為，政治上不該每天口水戰，要有能力進行思想論述辯論。

鄭麗文也肯定侯漢廷，不管台灣主流民意是否支持他走的這條路，始終如一，從來不媚俗，從不為了討好選票，改變初衷，值得鼓勵，給予最大尊重，他也強調中華文明振興，不代表會對其他文明造成威脅，和諧共存，一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕，更不需要一味打壓中華文明的再度復興。

台北市議員侯漢廷新書發表會上午舉行、國民黨主席鄭麗文（圖）出席。記者曾原信／攝影

台北市議員侯漢廷新書發表會上午舉行，民眾黨前主席柯文哲（圖）出席。記者曾原信／攝影