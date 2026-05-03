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駐外人士異動 王韋龍調升駐印度副代表
駐外人士異動，外交部回部辦事王韋龍調升駐印度副代表，立法院國際事務處長調任駐奧克蘭辦事處處長。
前駐印度副代表謝柏輝去年12月12日在執行公務期間猝逝，行政院日前核定，遺缺由亞太司副總領事回部辦事王韋龍調升擔任。王韋龍為職業外交官，調回外交部前曾任駐休士頓辦事處副處長，此前也曾派駐杜拜、斐濟等國。
此外，歐洲司副司長李秀窈調升駐歐盟兼比利時副代表，亞太司總領事回部辦事林晨富調任駐奧克蘭辦事處處長，而現任駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶調任亞太司總領事回部辦事。
林晨富也是職業外交官，畢業於政大外交研究所碩士班，曾任駐釜山辦事處處長、駐歐盟兼駐比利時代表處議會組長、外交部公眾會副參事、國傳司副司長等職。立法院於2023年9月設置國際事務處，由林晨富擔任首任處長。
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