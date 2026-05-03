駐外人士異動 王韋龍調升駐印度副代表

國民黨內部因軍購預算版本意見分歧，副主席季麟連日前中常會喊話應該要開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。國民黨前黨主席洪秀柱今天受訪緩頰，季麟連軍人出身，說話比較衝一點，他或許沒有其他不良動機，或要專門

2026-05-03 11:50