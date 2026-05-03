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與柯文哲、洪秀柱同台 鄭麗文：中華文明核心是和諧共存

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）上午出席侯漢廷新書發表會時，主動提及希望媒體不要挑撥她與民眾黨前主席柯文哲（左）的關係，柯文哲面無表情。記者曾原信／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）上午出席侯漢廷新書發表會時，主動提及希望媒體不要挑撥她與民眾黨前主席柯文哲（左）的關係，柯文哲面無表情。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文上午表示，中華文明振興，不代表會對其他文明造成威脅，和諧共存，一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕，更不需要一味打壓中華文明的再度復興。

鄭麗文是出席台北市議員侯漢廷新書發表會時，做了以上表示，鄭麗文與國民黨前主席洪秀柱、民眾黨創黨主席柯文哲、新黨主席吳成典、國民黨立委羅智強等人同台。

鄭麗文說，她與民眾黨主席溝通順場，推心置腹，但她私下與柯文哲無私交，不敢說與柯文哲推心置腹。台灣媒體見縫插針，無限上綱，各自擴大解讀，希望製造她與柯文哲之間莫須有的矛盾與隔閡，要藉此澄清，不要再把大家的精力浪費在這種沒有意義的事情上。柯文哲在一旁面無表情，未予回應。

鄭麗文肯定侯漢廷，不管台灣主流民意是否支持他走的這條路，始終如一，從來不媚俗，從不為了討好選票，改變初衷，值得鼓勵，給予最大尊重。

鄭麗文表示，她參選主席以來，到北京訪問，以及接下來6月即將到美國訪問，國際友人、媒體、官員、智庫學界都非常好奇她說中國人這件事。Chinese這個名詞，從來不是狹隘的現代主權國家的概念而已，中華文明的崛起，或是國父孫中山所說的振興中華，從來不代表中華文明振興時，就會對其他文明造成威脅。

鄭麗文說，和諧共存，一向才是中華文明哲學觀、宇宙觀的真正核心，大家不需要懼怕，更不需要一味打壓中華文明的再度復興。不管是文明衝突論或歷史終結說，都已經證明是錯誤的，連歷史終結論的作者福山，自己都承認理論的錯誤。人類文明不需要最後定於一尊，不需要有某一個文明主宰全世界，也不需要把其他文明消滅、壓制、貶低。

鄭麗文表示，大家談中華文明的時候，談的是人類所有璀璨文明彼此尊重、包容、互相欣賞。中華文明談的是華夏來自同一個祖先的來源，從來不強調單一與純粹。中華文明、華夏文明的特色，是來自中華大地上各種大大小小不同的少數民族，歷史時段不斷的淬鍊、對話、衝突、和諧，所發展出來一條海納百川的文明。

鄭麗文說，中華文明從來不強調單一純粹，打掉所有雜質，它是一個包容的文明。在中華大地上經過千萬年歷史對話發展出來的傳承，包羅萬象，生命力才如此強韌。未來，當中華文明讓每一個人感到光榮驕傲的同時，沒有要貶低別人，侵略別人，甚至取代別人，我們從來不會把自己的成功，建立在別人悲慘的命運上。

鄭麗文指出，人類走到今天，絕對不是靠著文明的單一化，不只台灣跟中國大陸不應該是對立的概念，而是包容、互相輝映的概念，甚至跟全世界的文明也是如此。希望全世界用更開闊的心胸，博愛的胸懷，包容的態度，一定可以迎來人類文明之間的對話，幫助我們和平相處，這才是人類之福，也是中華文明由衷的期待與態度。

民眾黨 國民黨 鄭麗文 柯文哲

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