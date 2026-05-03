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季麟連嗆開除韓國瑜有背後劇本？洪秀柱緩頰：說話衝一點沒要對付誰

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
國民黨前黨主席洪秀柱今天上午出席北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會。記者洪子凱/攝影
國民黨前黨主席洪秀柱今天上午出席北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會。記者洪子凱/攝影

國民黨內部因軍購預算版本意見分歧，副主席季麟連日前中常會喊話應該要開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。國民黨前黨主席洪秀柱今天受訪緩頰，季麟連軍人出身，說話比較衝一點，他或許沒有其他不良動機，或要專門對付誰。

洪秀柱今天上午出席北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會。對於副主席季麟連開嗆應該黨要開除支持8千億版本的立法院長韓國瑜。洪秀柱說，季麟連副主席軍人出身，可能說話激動一點，認為他或許沒有其他不良動機，或要專門對付誰，只是講話比較衝一點。

媒體也追問洪，怎麼看黨主席鄭麗文最近表現、及規畫6月訪美？洪秀柱說，鄭主席剛剛上任，很多事情包括黨務等，很多事情內外焦慮，對外也好，對內部團結，尤其選舉的安排、各種佈局，同時也希望國際能對我們有多一些瞭解，做法上有她的想法，可能每個人的認知各有不同。

紅說，有的人是先安內再擾外，每個人想法不太一樣，既然鄭麗文做了主席，自然有自己的想法，也尊重她的想法，必要大家可以提出一些建議，黨內可以談一談，當然是希望讓黨內更好。

國民黨 中常會 季麟連 韓國瑜 洪秀柱

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