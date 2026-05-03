民眾黨高雄前主委控車子遭裝追蹤器 網紅質疑「iPhone無法追蹤」

有意參選下屆高雄市議員的民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量自曝車子疑似遭人安裝追蹤定位器，因時機敏感，他質疑與選舉有關。網紅四叉貓追查發現，此品牌定位器內建反追蹤功能，正確來說無法拿來跟蹤使用iPhone手機的人，恰巧莊貽量就是使用此品牌手機。事件曝光後，莊貽量已刪文，未接手機進一步回應相關問題。

莊貽量曾參選左楠區市議員，此次有意捲土重來，5月1日晚間在臉書發文指稱，他的轎車後輪上方板金疑遭人安裝GPS追蹤器，來源與動機不明，將透過司法捍衛權益。

莊貽量說，他在宣布參選後即發生此情形，時間點過於敏感，不免引發外界對是否有人刻意介入或進行不當監控的質疑。台灣作為民主法治社會，選舉本應建立在公平競爭與理性監督之上，而非以監控、跟蹤等手段製造恐懼或干擾。

針對這起追蹤器疑雲，網紅四叉貓追查後表示，iFind（全球定位器／防丟器／免插卡／寵物定位器）售價約600元，官方警語：內建反追蹤功能，不建議用來跟蹤。

此外，iFind全球定位器內建反追蹤功能，如果藏在某個人的身上或車上超過6小時，那個人又剛好使用iPhone手機，iFind全球定位器就會主動傳訊息給附近的iPhone手機，告知那個人可能已被跟蹤，並且可以由被追蹤者關閉追蹤功能，所以官方販售文宣有加註警語無法拿來跟蹤。

四叉貓附上新聞畫面截圖且說明，正確來說這個品牌定位器無法拿來跟蹤使用iPhone手機的人，本次事件的當事人，剛好就是使用iPhone手機，當事人表示會去報案，希望真相可以早日水落石出。

有意參選下屆高雄市議員的民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量自曝車子疑似遭人安裝追蹤器，質疑與選舉有關，但他已經刪文，未回應相關問題。圖／本報資料照