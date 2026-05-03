護理荒卓榮泰「母親」比喻又稱考題別太難…她批搞錯方向又道德綁架

護理師人力拉警報，行政院長卓榮泰昨透露，他要求考試院、考選部出題別太難，甚至拿考古題來出也可以，讓更多年輕人進入護理工作。心臟血管外科醫師的台灣基進港湖議員參選人吳欣岱說，卓院長針對護理人員的發言，實在很不尊重專業。

卓院長也把護理師比喻為「母親」，吳說，這也是一種典型的「道德綁架」。她知道院長的初衷是想表達感謝。但這種說法，延續了社會對護理師必須「溫柔、耐心、無私奉獻」的傳統期待，也複製了對母職的性別刻板印象。

吳欣岱說，她知道政府非常積極想解決目前的「護理荒」，這點用心絕對肯定，但卓院長在南丁格爾頒獎典禮上，提到為了解決人力問題，要求考選部「護理師題目不要出太難，甚至拿考古題都可以。」這個解方，完全搞錯了方向。

「護理師的養成，包含嚴格的教育訓練、精準的臨床判斷能力，以及攸關人命的醫療照護。」吳欣岱說，如果國考題目與臨床脫節，當然應該檢討；但如果把重點放在「考簡單一點、拿考古題來湊及格率」，本質上就是在向社會傳達一個危險的訊息：專業可以被稀釋，人夠用就好。

另外，在醫療現場，護理不只是情感付出，它是極度高壓、需要高度技術的「專業勞動」。當上位者習慣用「母愛的偉大」來讚美護理師時，往往也就是在合理化他們「過勞付出、不合理的勞動條件」。「我們不會要求工程師用父愛來寫程式，就不該要求護理師用母愛來燃燒自己。」

「真正的本土政權，需要的是直言不諱的防腐劑。」吳欣岱表示，懇請行政團隊，如果要解決護理荒，請停止用「降低考試標準」來處理專業問題；也不要再用「道德勒索」去要求一個醫療職業承擔更多。

她再次強調，護理師需要的是「合理的專業給付」與「被當成專業人士的尊重」。