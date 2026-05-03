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藍白空汙法修正底線…大型燃煤機組 禁無限展延

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
藍白推動空汙法修法，國民黨立委羅廷瑋底線是2028無煤中火。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片
藍白推動空汙法修法，國民黨立委羅廷瑋底線是2028無煤中火。圖為台中火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，引發產業界憂心衝擊供電。藍白擬提修正動議，其中國民黨立委羅廷瑋底線是要達成二○二八無煤中火，民眾黨團則瞄準大容量的燃煤機組，許可執照不得無限展延。

立院衛環委員會上月底排審藍委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」修正草案，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，同時將許可證展延期限縮短二年至五年，並要求屆滿一個月內完成審查，未審完就不能繼續操作。

由於修法擬擴大地方政府限煤權力，產業界憂心衝擊供電。羅廷瑋說，過去地方政府本就有燃煤使用許可證的行政裁量權，但二○一八年空汙法修惡，讓地方承擔空汙壓力。這次修法希望權責一致，仍由中央訂基本標準，地方可依在地空氣品質、環境承載能力進行周全管理；而修正動議將許可證條件寫得更嚴謹，排除醫療場所，並加上麥寮條款，避免政府重啟燃煤電廠。

民眾黨團主任陳智菡說，民眾黨團立場是大容量的燃煤機組應有退場機制，不可藉法規漏洞使許可執照無限展延；比如高雄興達電廠、雲林麥寮燃煤電廠，設置許可已到期，中央地方卻聯手鑽法律漏洞說他們已申請展延，可以繼續發電。

空氣汙染防制法 空汙 燃煤機組 中火 雲林麥寮燃煤電廠 無煤 藍白 羅廷瑋

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