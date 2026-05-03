新聞眼／買核燃料棒…總統大選前拆彈 算計選票勝過理念

二○二一年三月，核四廠最後一批燃料棒送回美國，時任閣揆蘇貞昌說，現在還有人倡議重啟核四，真的不可思議；時隔五年，同樣是綠營執政，卻有意重新洽購核三廠燃料棒，為重啟核三鋪路。雖然核三和核四燃料棒有別，但民進黨政府前後態度大轉彎仍顯尷尬，背後目的除了缺電，就是政治面的選票算計。

賴政府雖然表面上稱，核三重啟計畫要視專業單位審定結果而定，但賴總統三月時一番「第二、三核能發電廠具重啟條件」其實已為該議題走向定調，如今再傳出有意向原廠西屋洽購燃料棒，更是為重啟之路一錘定音，剩下的只是哪時重啟的時間點問題。

對民進黨，二○二八年總統大選是重要時間節點，從這回洽購燃料棒時程看，賴政府是朝著總統大選前為核能議題拆彈在預作準備，顯見綠營從政治面分析，已體認到支持核電已是當前台灣多數民意。

重啟核三時間點若落在總統大選前，賴總統要面對的失分，則是可能得罪深綠反核基本教義派，但民進黨內早已經過沙盤推演，真正會因為核能議題而轉變投票意向的族群，其實相對有限，且頂多是轉為不表態，相對於能開拓的中間選民，算盤是打得合的；核能議題的髮夾彎，除了有能源上的迫切需要，更有民進黨精打細算的選票考量。

只是民進黨不論是「反核」或「返核」，基本上都是選票考量遠高於基本信仰，但這一來一往間，全民與社會付出多少代價？