賴政府擬買核燃料棒…在野批黑箱 綠營湧質疑聲浪

賴政府傳出有意本月向核三反應爐原廠西屋洽談購買燃料棒，在野黨同聲批評這是「搞黑箱」，質疑不只是缺電，還缺選票，賴總統才要在競選連任前拆彈；綠營內則呼籲，行政部門應當多點內部溝通，不要讓基層民代在第一線承擔反核支持者龐大壓力，卻苦無管道了解政府對核電看法究竟為何。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，賴政府急著接洽原廠採購核燃料棒，甚至不排除總統大選之前重啟核電，這個時間點真的「剛剛好」，好到讓人懷疑不只是缺電，還缺選票。

林沛祥表示，外界也普遍關心，美方在能源與安全議題上的態度，是否對政府形成壓力？如果政策是被外力推著走，那就更應該說清楚，而不是讓全民在資訊不透明中承擔風險。國民黨立委王鴻薇也說，重啟核電是真的缺電，也和選舉有關。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，賴政府習慣黑箱，軍購黑箱造成爭議，現在核三燃料棒又搞黑箱。核能須安全評估，陳清龍表示，賴總統為非核家園神主牌轉向提前準備，按正常程序，應先等台電完成重啟計畫，核安會最快明年底才會完成評估。現在提早洽購燃料棒，剛好在二○二八年總統大選前完成拆彈，賴總統顯然只顧大選，不顧核安。

對賴政府提前為核能議題拆彈，民進黨內質疑聲浪也暗潮洶湧。黨內人士指出，無論是賴清德競選期間或府方日前說明，多定調核電為「緊急使用」或「補充備用能源」，但政府布局似乎有意轉為「常態性基載能源」，已讓區域立委私下感到困惑。

此外，由於重啟核電進度多由行政部門主導，讓身處民意最前線、卻難以掌握具體進度的綠營立委深感為難。一名民進黨人士表示，雖然能理解總統基於國內外情勢與攻防考量而「提前拆彈」，但若缺乏內部溝通理解，徒留立委在第一線承受反核團體龐大壓力，恐在黨內引發政治後座力。