聽新聞
0:00 / 0:00

賴政府擬買核燃料棒…在野批黑箱 綠營湧質疑聲浪

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷屈彥辰王小萌／台北報導
賴政府傳出有意本月向核三反應爐原廠西屋洽談購買燃料棒。圖為台電電力展示館展出的核三廠燃料棒模型。 圖／聯合報系資料照片
賴政府傳出有意本月向核三反應爐原廠西屋洽談購買燃料棒。圖為台電電力展示館展出的核三廠燃料棒模型。 圖／聯合報系資料照片

賴政府傳出有意本月向核三反應爐原廠西屋洽談購買燃料棒，在野黨同聲批評這是「搞黑箱」，質疑不只是缺電，還缺選票，賴總統才要在競選連任前拆彈；綠營內則呼籲，行政部門應當多點內部溝通，不要讓基層民代在第一線承擔反核支持者龐大壓力，卻苦無管道了解政府對核電看法究竟為何。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，賴政府急著接洽原廠採購核燃料棒，甚至不排除總統大選之前重啟核電，這個時間點真的「剛剛好」，好到讓人懷疑不只是缺電，還缺選票。

林沛祥表示，外界也普遍關心，美方在能源與安全議題上的態度，是否對政府形成壓力？如果政策是被外力推著走，那就更應該說清楚，而不是讓全民在資訊不透明中承擔風險。國民黨立委王鴻薇也說，重啟核電是真的缺電，也和選舉有關。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，賴政府習慣黑箱，軍購黑箱造成爭議，現在核三燃料棒又搞黑箱。核能須安全評估，陳清龍表示，賴總統為非核家園神主牌轉向提前準備，按正常程序，應先等台電完成重啟計畫，核安會最快明年底才會完成評估。現在提早洽購燃料棒，剛好在二○二八年總統大選前完成拆彈，賴總統顯然只顧大選，不顧核安。

對賴政府提前為核能議題拆彈，民進黨內質疑聲浪也暗潮洶湧。黨內人士指出，無論是賴清德競選期間或府方日前說明，多定調核電為「緊急使用」或「補充備用能源」，但政府布局似乎有意轉為「常態性基載能源」，已讓區域立委私下感到困惑。

此外，由於重啟核電進度多由行政部門主導，讓身處民意最前線、卻難以掌握具體進度的綠營立委深感為難。一名民進黨人士表示，雖然能理解總統基於國內外情勢與攻防考量而「提前拆彈」，但若缺乏內部溝通理解，徒留立委在第一線承受反核團體龐大壓力，恐在黨內引發政治後座力。

核電 核能 賴政府 黑箱 西屋 藍白 核安會 林沛祥

延伸閱讀

獨／傳賴政府將接洽原廠買核燃料棒 拚2028大選前到貨 為能源議題拆彈

影／環團反對重啟老舊核電 要求重啟要環評

重啟核二、核三 反核團體籲環評

府方還原環團會談現場：總統重申3原則評估核電

相關新聞

加速返核…傳賴政府將洽購燃料棒 趕2028大選前到貨

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度。知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我安全檢查，傳出屆時也將洽談採購燃料棒事宜，若進展順利可望在二○二八年大選前到貨；由於重啟核三評估

台電加速核電重啟 核二、三廠今年大修

核安會上周在屏東舉行核三重啟地方說明會，政府重啟核電的腳步快速推進。根據內部資料，核二、核三重啟已是台電今年重點業務，規畫四月至十月，核二廠、核三廠共計四部機組陸續展開大修作業，此外，台電招標文件採購

新聞眼／買核燃料棒…總統大選前拆彈 算計選票勝過理念

二○二一年三月，核四廠最後一批燃料棒送回美國，時任閣揆蘇貞昌說，現在還有人倡議重啟核四，真的不可思議；時隔五年，同樣是綠營執政，卻有意重新洽購核三廠燃料棒，為重啟核三鋪路。雖然核三和核四燃料棒有別，但

藍白空汙法修正底線…大型燃煤機組 禁無限展延

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，引發產業界憂心衝擊供電。藍白擬提修正動議，其中國民黨立委羅廷瑋底線是要達成二○二八無煤中火，民眾黨團則瞄準大容量的燃煤

賴政府擬買核燃料棒…在野批黑箱 綠營湧質疑聲浪

賴政府傳出有意本月向核三反應爐原廠西屋洽談購買燃料棒，在野黨同聲批評這是「搞黑箱」，質疑不只是缺電，還缺選票，賴總統才要在競選連任前拆彈；綠營內則呼籲，行政部門應當多點內部溝通，不要讓基層民代在第一線

監委怠惰？委託調查暴增40倍

第六屆監察委員任期將屆滿，在野黨質疑本屆監委不僅政治辦案更效率不彰。國民黨立委翁曉玲更爆料，本屆監委濫用「委託調查」是第五屆監委的四十倍，而本屆監委自行派查案件也減少，每位監委年均僅十案；委託調查另一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。