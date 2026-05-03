台電加速核電重啟 核二、三廠今年大修

核安會上周在屏東舉行核三重啟地方說明會，政府重啟核電的腳步快速推進。根據內部資料，核二、核三重啟已是台電今年重點業務，規畫四月至十月，核二廠、核三廠共計四部機組陸續展開大修作業，此外，台電招標文件採購內容包含核三廠一號機與二號機，這也意味著，台電可能計畫同時準備兩部機組的重啟。

最後一部執照到期的核電機組，也就是核三廠二號機，已於去年五月停機，迄今已將近一年。民進黨核能政策已大轉彎，核二、核三已具備重啟運轉條件，在獲得賴總統的背書後，經濟部與台電的態度與節奏趨於明快。

台電招標公告近期出現：核三廠反應爐冷卻水泵檢修、不鏽鋼橡膠包覆式碟閥採購、核三廠二號機ＭＳＩＶ、ＦＷＩＶ及安全閥相關液壓組件及研磨工具整修、核能同級品的機組緊急柴油發電機斷路器、保險絲，以及洩漏率測試儀備品採購等等。

清大原子科學院院長葉宗洸分析台電近期採購標案，認為台電應該是很認真地執行核三廠的重啟準備工作，多項招標項目直接指向機組運轉前的必要檢修、更新與測試。

像是為緊急柴油電機組準備磁場斷路器與保險絲，是機組準備進入運轉的狀態；洩漏率測試備品是機組測試後期階段的重要環節；蒸氣產生器劣化評估，也是台電認真準備重啟的明確指標。

核二廠一號機停機四年多、將近五年，二號機停機逾三年；核三廠一號機停機將近兩年，二號機停機將屆滿一年，據了解，台電仍按時進行維修，以維持設備呈現安好狀態。

有關核三廠大修進度，台電表示，大修是再運轉計畫一部分，大修會分階段進行，預估年底前完成，同時，自主安全檢查也同步進行中，需時一年半至兩年。

至於核二廠，台電表示，因反應爐內仍有用過燃料，設備持續定期維護，包括大修在內。