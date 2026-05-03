加速返核…傳賴政府將洽購燃料棒 趕2028大選前到貨

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度。知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我安全檢查，傳出屆時也將洽談採購燃料棒事宜，若進展順利可望在二○二八年大選前到貨；由於重啟核三評估作業尚在進行中，先洽購燃料棒這一動作動見觀瞻，形同賴政府正加速往重啟核電方向邁進。

賴總統三月時曾表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電也已在準備重啟程序，重啟計畫送到核能安全委員會審議。核安會則在四月八日火速確認送審文件符合申請要件，展開實質審查，日前也在恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會。

知情人士指出，台電董事長曾文生日前揭露，核三廠反應爐原廠西屋公司將於本月來台，進行自我安全檢查。據了解，賴政府除希望今年底完成核三廠初步檢測，考量燃料棒下訂至抵台需逾一年，我方不排除在安檢期間同步接洽下單燃料棒事宜，多路並行推進重啟時程。

該人士說，賴政府看似對核三廠再運轉計畫審查結果無預設立場，但連燃料棒都準備先買了，可視為一個較明確的支持重啟核電訊號。由於自主安全檢查最快可在一點五年至二年完成，若明年順利完成檢查，且燃料棒如期到位，核三重啟可望在二○二八總統大選前取得重大進展。

綠營人士表示，根據台電與西屋的合約，下單燃料棒後，西屋必須在十八個月內交貨，若本月洽購有進展，推算起來燃料棒到貨時間點將落在二○二八總統大選前，甚至有機會在核三廠再運轉計畫審查結果出爐之前，賴政府有意在大選前為能源議題拆彈的意味明顯。

綠營人士指出，賴政府之所以加速重啟進度，並將新式核能（ＳＭＲ）納入未來考量，主因是為了穩定高科技產業對未來供電的信心，也回應美方對台灣防衛韌性的憂慮，此舉亦能避免能源議題成為屆時總統大選攻防焦點，提前拆解潛在的政治效應。

針對台電將趁著原廠西屋來台安檢的機會，購核三廠的燃料棒一事，台電回應，有關燃料採購，必須配合整體自主安檢及再運轉計畫審查時程，方能進行後續評估規畫。

據知情人士透露，核二廠與核三廠機組的燃料合約當初並未用罄，因為當初內部預期機組可能延役，也為延役的可能做了準備，燃料採購合約架構還在，包含option條款，賦予台電主導權，可選擇以原有價格繼續採購燃料。

若政策確定核二核三要重啟，台電就不會等到核安會的運轉執照換到手，才去下單買燃料，因為需要要核燃料預留一年的到貨時間。消息人士分析，二○二八年一月大選，民進黨有能力保證能源安全的這項議題，最晚需要在二○二七年後半年就要開始操作，核三的併聯發電時機相當關鍵。