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監委怠惰？委託調查暴增40倍

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰王小萌／台北報導

第六屆監察委員任期將屆滿，在野黨質疑本屆監委不僅政治辦案更效率不彰。國民黨立委翁曉玲更爆料，本屆監委濫用「委託調查」是第五屆監委的四十倍，而本屆監委自行派查案件也減少，每位監委年均僅十案；委託調查另一個問題是，會出現被檢舉機關調查自身問題的矛盾狀況，三千八百多件委託調查案件中，有三千多件是被檢舉的機關調查後，自認沒問題，恐有球員兼裁判之嫌。

翁曉玲質疑，本屆監委全由民進黨政府提名，恐對相關弊案調查不夠積極，有規避監委責任之嫌。

監院秘書長黃適卓表示，無從評論為何第五屆監委較少採用委託調查，但委託調查是監察法中明定，監委對該權力運用確實是法律賦予的，且相關機關回覆後，監察院仍會進行審核，若委託調查無法解決，也會轉入正式派查程序。

委託調查是指監委並未自己查案，而是交由其他專業機關處理。翁曉玲表示，第五屆監委委託調查案件僅八十六件，而本屆截至目前已達三八○九件，暴漲超過四十倍，非常驚人；相較之下，監委自行派查案件則由第四屆約二千八百件、第五屆近二千件，下降至本屆約一千七百件左右。

翁曉玲批評，在監院最新核心業務、監委派查案件上，本屆監委案量偏低。以目前約一千七百件計算，每位監委平均每年僅處理約十個案件，相較監察院每年近十億元預算，不成比例。

由於立法院司法及法制委員會正在審查監察院今年度預算，藍白皆主張，本屆監院效率不彰又政治辦案，主張除了審計部、財產申報及政治金申報、人事費等必要項目或無法刪減項目，其他預算都將大砍，民眾黨甚至喊出「砍到○元」。

監察院今年度預算編列約十一億五四一八萬元，其中最大宗是人事費等八億餘元，其次是國家人權業務一億一一五一萬餘元。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，監察院去年度原編列業務費二點四億元，遭立法院刪減二點三億元，監察院多項業務停擺，期盼在野黨今年能更理性審查預算。

民進黨 國民黨 監察院

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