獨／傳賴政府將接洽原廠買核燃料棒 拚2028大選前到貨 為能源議題拆彈

政府推動核二、核三重啟計畫，各界關切核三重啟進度。知情人士表示，核三反應爐原廠西屋將於本月來台並進行自我全安檢查，傳出屆時也將洽談購買燃料棒下單事宜，若進展順利可望在2028年大選前到貨，由於重啟核三評估作業尚在進行中，先洽購燃料棒這一動作動見觀瞻，形同賴政府已有了心證，往重啟核電方向邁進。

賴清德總統3月時曾表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電也已在準備重啟程序，重啟計畫送到核能安全委員會審議。核安會則在4月8日確認送審文件符合申請要件，展開實質審查，日前也在恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會。

知情人士指出，台電董事長曾文生日前揭露，核三廠反應爐原廠西屋公司將於本月來台，進行自我安全檢查。據了解，賴政府除了希望今年底完成核三廠初步檢測，考量燃料棒下訂至抵台需時逾一年，我方不排除在安檢期間同步接洽下單燃料棒事宜，多路並行推進重啟時程。

該人士說，賴政府看似對核三廠再運轉計畫審查結果無預設立場，但連燃料棒都準備先買了，可視為一個較明確的支持重啟核電訊號。由於自主安全檢查最快可在1.5年至2年完成，若明年順利完成檢查，且燃料棒如期到位，核三重啟可望在2028總統大選前取得重大進展。

綠營人士表示，根據台電與西屋的合約，下單燃料棒後，西屋必須在18個月內交貨，若本月洽購有進展，推算起來燃料棒到貨時間點將落在2028總統大選前，甚至會在核三廠再運轉計畫審查結果出爐之前，賴政府有意在2028大選前，為能源議題拆彈的意味明顯。

綠營人士指出，賴政府之所以加速重啟進度，並將新式核能（SMR）納入未來考量，主因是為了穩定高科技產業對未來供電的信心，也回應美方對台灣防衛韌性的憂慮，此舉亦能避免能源議題成為屆時總統大選攻防焦點，提前拆解潛在的政治效應。

另有民進黨人士透露，助攻賴總統重啟核電的關鍵推手，正是和碩集團董事長童子賢，從賴延攬童擔任當民進黨智庫副董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人，顯見其身受重用；此外，童子賢與決策核心互動緊密，除了正式會議，也會在私人場域提供建言，對賴政府甚至賴總統本人的能源政策走向，具有一定影響力。