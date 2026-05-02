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卓榮泰找考選部拜託護理考題別出太難 民眾黨團：不願正視血汗問題

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳指出，行政院長卓榮泰不願正視護理職場低薪、高工時、勞動條件差的血汗問題，解決人力荒的方法竟然是叫考試院「出題簡單一點」。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳指出，行政院長卓榮泰不願正視護理職場低薪、高工時、勞動條件差的血汗問題，解決人力荒的方法竟然是叫考試院「出題簡單一點」。圖／聯合報系資料照

賴清德總統拋出「三班護病比」2年內入法，衛福部至今未提出具體時程。行政院長卓榮泰今出席「南丁格爾獎頒獎典禮」，說到針對人力不足，自己請考試院長、考選部部長「拜託題目不要出太難。」民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳表示，卓院長不願正視血汗問題，如果這是笑話，一點都不好笑。

邱慧洳表示，護理執業登記人員從第一屆12萬人，到現在成長到19萬人；但實際投入的只有六成，換算有四成護理人出走不願意回流，因此缺人。

邱慧洳指出，卓榮泰不願正視護理職場低薪、高工時及勞動條件差的血汗問題，解決人力荒的方法，竟然是叫考試院「出題簡單一點」？這如果是笑話，大家聽起來一點都不好笑。她說，獎勵也無法真正回饋給基層，就在上個月發生的「92元事件」，不僅是天大的笑話，而且是正在進行式。

有護理人員日前在網路爆料，收到衛福部核發的三班護病比獎勵金只有92元，甚至有人只領到15元，被網友自嘲為「愚人節玩笑」和「羞辱性獎勵」。

邱慧洳說，講幹話不能解決問題，呼籲政府嚴肅面對現實，盡速回應基層醫護訴求，將三班護病比入法、保障醫事人員薪資，讓職場留得住人。

衛福部 卓榮泰 護理師 民眾黨

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