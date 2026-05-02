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「安鼠之亂」打蔣萬安…石崇良稱疫情未升溫 藍嗆綠：別打臉自家部長

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
衛福部長石崇良。記者蔡維斌／攝影
衛福部長石崇良。記者蔡維斌／攝影

近期台北市鼠患淪為選舉議題，外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，衛福部石崇良今指出，漢他病毒是衛福部監測中的重要傳染病，「目前疫情沒有升溫，大家可以放心」。對此，國民黨北市議員參選人郭音蘭指出，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車。

因部分民眾不斷上網發布台北鼠患影片，綠營民代也將此拿來討論，連可能代表綠營參選台北市長的立委沈伯洋，也出言建議市府應使用藥劑干擾老鼠繁殖。外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，今年度台北已有1例因老鼠傳播漢他疾病死亡個案。石崇良說，漢他病毒是衛福部監測中的重要傳染病，目前疫情沒有升溫，大家可以放心。

國民黨台北市中正萬華區市議員參選人、前台北市政府副發言人郭音蘭指出，連衛福部長石崇良都已公開闢謠，證實疫情並無升溫，側翼刻意操作「南鼠北送」等假訊息製造恐慌，不僅是不負責任的政治操弄，更是擾亂社會秩序的行為。

她說，石崇良今日受訪這番話，直接戳破側翼的謊言，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車？這些特定政治色彩的網路社群，為了攻擊特定對象，不惜「移鼠接木」、「南鼠北送」。她質疑，這些人平日喊著要打擊假訊息，結果自己就是最大的假訊息產地，「這不是自打臉，什麼才是自打臉？」

「製造恐慌才是該被消滅的病毒」，郭音蘭強調，公共衛生議題應回歸專業，不應成為政治鬥爭的工具，也正告那些還在操作假訊息的人，既然中央衛福部都已經掛保證，請側翼停止製造對立，還給台灣社會一個清淨的輿論空間。

藍營人士也指出，台北的鼠患熱點，大多在於地下排水系統、老舊市場與餐飲密集區，北市府專業問題、專業解決，解決方案就是包括加強側溝清淤、落實餐飲業油脂回收、以及更頻繁的社區聯合防制，但綠營側翼的政治操作，就是要製造恐慌，刻意放大近期網路流傳大量大、小鼠影片，想營造出市府回應鼠患，疲於奔命的負面形象，「但台北市民的眼睛是雪亮的」。

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