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修空汙法引反彈藍白擬調整 鎖定中火、興達、麥寮燃煤機組

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
麥寮電廠。圖／聯合報系資料照片
麥寮電廠。圖／聯合報系資料照片

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，引發產業界憂心衝擊供電。藍白擬提修正動議，其中國民黨立委羅廷瑋底線是要達成2028無媒中火，民眾黨團則瞄準大容量的燃煤機組，許可執照不得無限展延，同時進一步面對核能問題。

立院衛環委員會29日排審藍委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」第27條、28條、30條修正草案，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，包括排放總量、濃度、可公告禁止燃料，或其他易致空氣汙染物質使用或訂許可辦法。同時將許可證展延期限縮短2年至5年，並要求屆滿1個月內完成審查，未審完就不能繼續操作，並增列得因「有危害民眾健康之虞」或「認定有削減必要」逕行變更許可內容。

由於修法擬擴大地方政府限煤權力，引發產業界憂心衝擊供電。環境部長彭啓明曾指，現約800家持有操作許可證，其中6成是醫院、旅館或餐廳等民生產業，絕對不只有電力業，若行政機關未能在期限內審完展延申請，業者就不得繼續操作固定汙染源，衝擊民生產業。經濟部也稱，工商團體也憂修法恐削減電力供應任性，影響8000家廠商，立法院擬先召開公聽會，擇日再審，藍白將提修正動議。

羅廷瑋說，2028無煤中火不應只是一句漂亮的口號，必須在制度落實。過去地方政府本就有燃煤使用許可證的行政裁量權，但2018年空汙法修惡，讓地方承擔空汙壓力。林佳龍2016年任台中市長期間，曾制定生煤自治條例，但台中市長盧秀燕上台後，中央宣布無效，打林佳龍一巴掌。

羅廷瑋表示，這次修法希望權責一致，仍由中央訂基本標準，地方可依在地空氣品質、環境承載能力等進行周全管理；而修正動議將許可證條件寫得更嚴謹，排除醫療場所，並加上麥寮條款，避免政府重啟燃煤電廠。

民眾黨團主任陳智菡說，民眾黨團立場是大容量的燃煤機組應有退場機制，不可藉由法規漏洞使許可執照無限展延；比如高雄興達電廠、雲林麥寮燃煤電廠，設置許可已經到期，中央地方卻聯手鑽法律漏洞說他們已在申請展延，就可以繼續發電，毫無標準可言，賴政府既然承諾改善空汙、減煤，但十多年來碳排放量卻不停增加，逼迫人民用肺發電。

立法院 國民黨 民眾黨團

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