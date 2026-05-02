批監院政治辦案 藍嗆不該花的一分不給 白喊「砍到0元」

立法院司法及法制委員會正在審查監察院今年度預算，藍白皆主張，本屆監院效率不彰又政治辦案，主張除了審計部、財產申報及政治金申報、人事費等必要項目或無法刪減項目之外，其他預算都將大砍，民眾黨甚至喊出「砍到0元」。

監察院今年度預算編列約11億5418萬4千元，其中最大宗是人事費等8億餘元，其次是國家人權業務1億1151萬6千元。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，監察院去年度原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億元、達96％，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺，期盼在野黨今年能更理性審查預算。

國民黨立委翁曉玲表示，本屆監委核心業務的派查案件量偏少，委託調查卻暴增，一位監委年均才查約10個案件，卻要編列11億元預算，當然有預算該檢討空間。其中，國家人權委員會編列的預算經費過高，公帑需樽節使用，不合理編列的部分就刪除，至於監察院轄下有審計部，審計部功能仍要維持，監察院也負責公職人員財產申報系統，這部分的業務經費也一定要予以維持。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，關於監察院預算，黨團原則很清楚，嚴格審查、逐條把關，該給的一毛不少，不該花的一分不多，態度就是「廢人不廢院」，不是把機關當橡皮圖章，而是要讓監察權真正發揮功能，而不是只剩下裝飾用途。

翁曉玲指出，國民黨雖然沒有推薦監察委員人選，到時賴清德總統所提的監察委員人事名單，不見得會全部否決，還是要看提什麼樣的人，若都是鮮明親綠立場，當然不會通過。

民眾黨人士表示，監察院早已喪失存在的意義，明顯的違法亂紀不敢彈劾，早已翻頁的林智堅論文案，為了幫民進黨追殺政敵，卻要重啟調查，甚至連自家監委濫用公務車也不敢處理，納稅人每年給監察院10多億元的預算，只是浪費民脂民膏。

該人士說，民眾黨主張修憲廢除監察院，也已經提出修憲的版本。在修憲以前，對於監察院的預算，除了人事費、公職人員財產及政治獻金申報業務等法定義務支出無法刪減外，其餘主張砍到0元，預算提案將於立法院收案期限內提出。