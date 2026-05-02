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日本自民黨青年局組團訪台 將晉見賴總統

中央社／ 記者吳書緯台北2日電

外交部指出，日本自民黨青年局今天至6日組團訪台，由局長平沼正二郎眾議員擔任團長，訪團將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴及拜會外交部長林佳龍；外交部表示，對訪團表達誠摯歡迎，有助於深化台日政治與經濟界青年交流。

外交部上午發布新聞稿指出，日本自民黨青年局由平沼正二郎擔任團長，團員包括眾議員高見康裕、參議員今井繪理子、眾議員草間剛、眾議員山本大地及日本青年會議所（JC）日台友好之會會長麻生將豐暨幹部等共12人。

外交部表示，訪團在台期間將晉見賴總統、蕭副總統及拜會林佳龍，另安排拜會立法院、國安會、台灣日本關係協會及海基會等單位，就台日關係及區域情勢等議題交換意見；訪賓一行也將參訪台中市及嘉義市並與三三會青年部及救國團等團體進行交流。

外交部說明，自民黨青年局長久以來作為該黨推動與台灣交流的重要窗口，定期組團訪台與台灣各界就區域情勢、當前雙方共同關切議題進行交流；團長平沼正二郎曾擔任日本內閣府兼復興大臣政務官，團員均為深具發展潛力的年輕世代國會議員，自民黨青年局歷任局長多擔任政府要職，包括前首相麻生太郎、安倍晉三與岸田文雄等都曾任青年局局長。

外交部表示，此次自民黨青年局組團訪台，不僅彰顯兩國堅實友誼，更有助於深化雙方政治與經濟界青年交流；外交部期盼在既有的友好互信基礎上，持續提升台日各領域的實質合作，共同促進區域的民主、和平與繁榮發展。

麻生太郎 賴清德 青年

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