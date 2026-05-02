控本屆監委規避責任 翁曉玲：年均派查每人10案 委託調查卻暴增40倍

第六屆監察委員任期將屆滿，在野黨質疑本屆監委不僅政治辦案更效率不彰。國民黨立委翁曉玲更爆料，本屆監委濫用「委託調查」，是第五屆監委的40倍，但本屆監委自行派查案件反而減少，每位監委年均僅10案。翁曉玲質疑，本屆監委全由民進黨政府提名，恐對相關弊案調查不夠積極，有規避監委責任之嫌。

委託調查是指監委並未自己查案，而是交由其他專業機關處理。翁曉玲表示，第五屆監委委託調查案件僅86件，而本屆截至目前已達3809件，暴漲超過40倍，是非常驚人的數字；相較之下，監察委員自行派查案件則由第四屆約2800件、第五屆近2000件，下降至本屆約1700件左右。她質疑，監委過度仰賴委託調查，甚至將應由自身行使的調查權，轉交其他機關處理。

翁曉玲指出，「監察法」雖提供了委託調查法源依據，但也明定委託調查應限於「必要時」，但現況似乎成為常態使用，恐讓外界質疑監察院規避調查責任。

翁曉玲說，委託調查另一個問題是，會出現被檢舉機關調查自身問題的矛盾狀況，監院聲稱3800多件委託調查案件中，已有約398件透過此方式完成平反；但另一個角度卻是，還有3千多件是被檢舉的機關調查後，自認沒問題，恐有球員兼裁判之嫌。

監院秘書長黃適卓表示，無從評論為何第五屆監委較少採用委託調查，但委託調查是監察法中明定，監委對該權力運用確實是法律賦予的，且相關機關回覆後，監察院仍會進行審核，若委託調查無法解決，也會轉入正式派查程序。

翁曉玲也批評，在監院最新核心業務、監委派查案件上，本屆監委案量偏低。以目前約1700件計算，每位監委平均每年僅處理約10個案件，相較監察院每年近10億元預算，不成比例；本屆監委全由民進黨政府提名，不免令人質疑，是否因而對相關弊案調查不夠積極。

關於監院另一項核心業務彈劾案，監院指出，本屆監委彈劾人數截至3月底，已彈劾共217人，相較第五屆監委彈劾人數則為200人，當中高階人員佔了8成，法官13位、檢察官11位，是歷屆最高。

國民黨立委羅智強表示，他要引用監院秘書長黃適卓曾在2014年，以學者身分在第五屆監委查察公聽會說過的話，當時黃說「第四屆監委追殺前朝官員，針對當朝政務官只彈劾4次，其他四分之三彈劾都是針對事務官。」

羅智強說，監院提出彈劾人數等數據，並不足以作為整飭官箴的證明，以黃適卓當年標準，就是要審視彈劾了多少政務官，但很遺憾本屆監院彈劾的政務官甚至更少，諸如原能會主委謝曉星、懲戒法院院長李伯道等人，一般民眾根本叫不出名字，對綠營知名政務官如台南市長黃偉哲、行政院前發言人陳宗彥，通通以彈劾不通過收場，坐實只打蒼蠅不打老虎的負面形象。