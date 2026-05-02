網傳賴總統家人在美購屋 府：惡意造謠勿散布避免觸法

針對媒體詢問網友發文宣稱「總統家人於美國購屋置產」一事，總統府發言人郭雅慧今天嚴正駁斥，強調相關說法完全不實、惡意造謠，總統及家人財產均依法申報、公開透明，呼籲勿散布未經查證訊息，避免觸法。

總統府秘書長潘孟安昨天也在社群平台Threads發文表示，假訊息不該成為政治攻防的工具，更不應成為撕裂社會的利刃。

他表示，從過去造謠「賴清德兒子在美入籍」，到今日社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，這些聳動的說法全都是子虛烏有的假訊息。一次次造謠、一次次轉傳，傷害的不只是個人名譽，更是台灣社會的信任。

潘孟安強調，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事。

他呼籲政治人物與支持者，停止散播未經查證的錯誤資訊，民主可以有不同立場，但不該靠假消息製造仇恨。

潘孟安表示，隨意轉傳假訊息不僅無法解決問題，更可能觸犯法律責任，請大家不要相信、更不要轉傳，共同守護台灣的民主，不要讓假訊息玷污了民主。