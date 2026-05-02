74政黨5月底前應財務申報 內政部：違者最高罰500萬

內政部依據政黨法規定，提醒各政黨應製作114年度的財產及財務狀況決算書表，經會計師查核簽證後，於5月底前送交內政部。內政部表示，此舉不僅是落實政黨的法定義務，更是一份對民眾的承諾。未於期限內申報者，最高可處500萬元罰鍰；有申報但不符規定；經通知限期補正仍未改善者，最高可處100萬。

內政部表示，今年共有74個政黨須依規定完成申報，並已於今年3月17日發函，提醒各政黨應於期限內完成114年度的財務申報，同時留意避免常見錯誤，包括收支決算表與會計師查核內容不符、財報金額計算錯誤、政黨運作情形未完整呈現於收支明細等情形，以確保申報資料的正確與完整。

內政部強調，各政黨應確實留意申報期限及相關規定，避免因逾期或未依規定方式申報而受罰。未於期限內申報者，最高可處500萬元罰鍰；有申報但不符規定，經通知限期補正仍未改善者，最高可處100萬元罰鍰。

內政部表示，將持續以輔導與服務立場，協助各政黨順利完成申報工作，讓政黨政治持續朝健全發展、公開透明的方向邁進。