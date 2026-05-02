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檢察總長人事同意權案5日投票 白營傾向封殺

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌蔡晉宇／台北報導

賴清德總統提名最高檢主任檢察官徐錫祥出任新任檢察總長立法院預計於五月五日處理人事同意權案。

藍委普遍質疑徐錫祥無亮眼辦案經歷、政治中立性不足等，但是否封殺還需黨團大會決定；民眾黨團則傾向封殺，但當天早上還會再開會討論。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團的立場很簡單，對檢察總長人事案不會「先射箭再畫靶」，更不會看到名字就自動舉手或反對，一定會在黨團大會充分討論後，做出符合專業的決定。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，檢察總長指揮監督全國檢察官，除了必須有足夠的專業經歷，更應該對司法亂象有改革的勇氣，民眾黨團會以最嚴格的態度審查，謹慎做出投票決定。

立法院 國民黨團 林沛祥 檢察總長 徐錫祥 檢察官 賴清德 陳清龍

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