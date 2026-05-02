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檢察總長人事同意權案5日投票 白營傾向封殺
賴清德總統提名最高檢主任檢察官徐錫祥出任新任檢察總長，立法院預計於五月五日處理人事同意權案。
藍委普遍質疑徐錫祥無亮眼辦案經歷、政治中立性不足等，但是否封殺還需黨團大會決定；民眾黨團則傾向封殺，但當天早上還會再開會討論。
國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團的立場很簡單，對檢察總長人事案不會「先射箭再畫靶」，更不會看到名字就自動舉手或反對，一定會在黨團大會充分討論後，做出符合專業的決定。
民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，檢察總長指揮監督全國檢察官，除了必須有足夠的專業經歷，更應該對司法亂象有改革的勇氣，民眾黨團會以最嚴格的態度審查，謹慎做出投票決定。
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