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代表國民黨出席IDU會議 陳以信：鄭麗文提並重北京、華府有助台海和平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨政策會副執行長陳以信（左）與IDU主席、加拿大前總理哈伯合影。圖／國民黨文傳會
國民黨政策會副執行長陳以信（左）與IDU主席、加拿大前總理哈伯合影。圖／國民黨文傳會

國際民主聯盟（IDU）1日上午舉行執委會議，國民黨出席代表陳以信在會中發表國情報告。他指出台灣雖曾被外媒形容為「地球上最危險的地方」，但情勢並非不可改變，他強調，透過國民黨主席鄭麗文所提出北京與華府並重策略，有機會長期維持台海和平穩定，符合IDU聯盟所有政黨共同利益。

陳以信致詞時先簡述國民黨與IDU的深厚淵源，該黨自1992年加入以來，長期積極參與國際事務，並曾三度擔任副主席，2010年亦曾於台北主辦執委會議，展現對民主合作與共享價值的持續承諾。

陳以信表示，國民黨目前在台灣表現穩健，為國會第一大黨，掌握46%席次，與合作政黨共組55%多數；地方層級22位縣市長中有14位為國民黨籍，另有3位首長理念相近，治理人口超過全台四分之三，反映國民黨獲得堅強民意支持，同時也承擔重大責任。

陳以信指出，去年11月，國民黨選出新任黨主席鄭麗文，並提出以「嚇阻」與「對話」為核心的務實台海和平策略，強調在強化台灣防衛能力的同時，也須維持溝通管道，與華盛頓及北京同步互動。鄭麗文並於國際重要期刊「外交事務」撰文指出，台灣無須在美中之間二選一，而應成為美方可靠夥伴，同時與北京維持可預期關係，以降低軍事衝突風險。

陳以信強調，4月10日鄭麗文與中共總書記習近平會晤，向國際社會傳遞兩岸透過溝通對話，能為和平爭取時間與空間，不必走向終須一戰。兩岸和平，對區域和平，乃至世界和平都能起到關鍵作用。

陳以信也舉近期伊朗與荷莫茲海峽情勢為例，提醒全球經濟體系的脆弱性。他直言若台海爆發戰爭，影響將更為深遠。畢竟台灣生產全球逾9成先進晶片，一旦供應鏈中斷，將對全球經濟造成重大衝擊。為此他呼籲IDU夥伴政黨支持國民黨和平路線，這不僅符合台灣利益，更有助於維護全球穩定與IDU共同利益。陳以信最後代表鄭麗文，誠摯邀請各國夥伴訪問台灣，並期待2028年後，國民黨能再次於總統府接待大家。

國際民主聯盟為全球最大政黨聯盟之一，成員政黨遍及全球60餘國，現任主席為加拿大前總理哈伯。今年度會議從4月29日到5月1日在克羅埃西亞首府札格瑞布舉行，克國總理普蘭科維奇率領多位內閣部長全程與會，英國前首相特拉斯、前國防大臣法隆，烏克蘭前總統波羅申科，以及上百位歐美國會議員與政要前來參加。鄭麗文指派政策會副執行長、前立委陳以信與會並發表國情報告，向各國政黨代表說明「鄭習會」和平意義，並強調國民黨2028年重返執政決心。

國會 台北 國民黨

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