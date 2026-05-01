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網貼蔡英文吃麵引熱議 張之豪：對面併桌的客人好像有點面熟
蔡英文前總統由民進黨基隆市長參選人議長童子瑋陪同，今天一早到基隆龍門谷爬山，接著到碇內15號公園風雨籃球場為銘傳國中籃球隊打球加油。隨後不公開行程到七堵知名小吃店吃咖哩麵。市議員張之豪在網路貼出蔡英文吃咖哩麵照片，引發網友熱議，網友警說「太幸運了，吃咖哩麵可以遇到總統！」
張之豪在網路貼出蔡英文和童子瑋吃咖哩麵照片，並說「早上到七堵吃咖哩麵，對面併桌的人客，好像有點面熟…」，結果引起大批網友留言，造成熱議。
有網友說，「太誇張了，吃咖哩麵遇到總統」「希望有一天我也能遇到」、「跟小英說那一桌你請客」、「小心被總統抓去一起爬山」、「這家咖哩麵真的太好吃，小英總統真是會找地方」、「隨隨覺得心累的那位，一天到晚爬山」、「吃飽才有力氣爬山啊，小英吃了幾碗，下次我也要去，看能不能和總統併桌」。
還有人點名張之豪，「議員你也太幸運了，看到總統和人併桌。」
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