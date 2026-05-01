快訊

宜蘭規模6.1地震多地有感 氣象署示警：未來3天可能有規模5餘震

曾與鳳飛飛合作…資深製作人游國謙辭世 橫跨各界傳奇人生落幕

裸上身勾引女囚？她詐騙吸金逾6千萬落網 曾「女扮男裝」騙婚擊劍女王

聽新聞
0:00 / 0:00

網貼蔡英文吃麵引熱議 張之豪：對面併桌的客人好像有點面熟

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
張之豪在網路貼出蔡英文和童子瑋吃咖喱麵照片，並說「早上到七堵吃咖喱麵，對面併桌的人客，好像有點面熟…」。圖／取自張之豪臉書
張之豪在網路貼出蔡英文和童子瑋吃咖喱麵照片，並說「早上到七堵吃咖喱麵，對面併桌的人客，好像有點面熟…」。圖／取自張之豪臉書

蔡英文前總統由民進黨基隆市長參選人議長童子瑋陪同，今天一早到基隆龍門谷爬山，接著到碇內15號公園風雨籃球場為銘傳國中籃球隊打球加油。隨後不公開行程到七堵知名小吃店吃咖哩麵。市議員張之豪在網路貼出蔡英文吃咖哩麵照片，引發網友熱議，網友警說「太幸運了，吃咖哩麵可以遇到總統！」

張之豪在網路貼出蔡英文和童子瑋吃咖哩麵照片，並說「早上到七堵吃咖哩麵，對面併桌的人客，好像有點面熟…」，結果引起大批網友留言，造成熱議。

有網友說，「太誇張了，吃咖哩麵遇到總統」「希望有一天我也能遇到」、「跟小英說那一桌你請客」、「小心被總統抓去一起爬山」、「這家咖哩麵真的太好吃，小英總統真是會找地方」、「隨隨覺得心累的那位，一天到晚爬山」、「吃飽才有力氣爬山啊，小英吃了幾碗，下次我也要去，看能不能和總統併桌」。

還有人點名張之豪，「議員你也太幸運了，看到總統和人併桌。」

民進黨 蔡英文 基隆

延伸閱讀

客製到懷疑人生！訂單備註列滿「不要清單」 老闆看傻：你要吃什麼啦？

不婚不生的人週末在幹嘛？ 過來人曝行程：比上班還忙

日本女孩初嚐「梅粉芭樂」超驚艷 揭台日水果吃法差別引熱議

台北外食破百成常態？網問「百元以內能吃什麼」 鄉民點名4家店

相關新聞

【重磅快評】冷漠女大生與被迫離台陸生 反映僵化法條與荒蕪人性

近日，兩則關於年輕人的新聞引發熱議，像是一面雙面鏡，映照出台灣社會當前令人不安的對比。

網貼蔡英文吃麵引熱議 張之豪：對面併桌的客人好像有點面熟

蔡英文前總統由民進黨基隆市長參選人議長童子瑋陪同，今天一早到基隆龍門谷爬山，接著到碇內15號公園風雨籃球場為銘傳國中籃球隊打球加油。隨後不公開行程到七堵知名小吃店吃咖哩麵。市議員張之豪在網路貼出蔡英文

鄭麗文訪美喊見川普 王定宇：若綁國防預算就是拿2300萬人安全當肉票

針對國民黨主席鄭麗文積極規畫6月訪美，她接受彭博新聞專訪透露訪美希望拜會最高層「川普總統」；民進黨立委王定宇今表示，鄭麗文若將國防議題與訪美層級綁定，並牽動國防特別預算，「是把2300萬人的安全當肉票

賴總統稱一粒粒檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

賴清德總統今天出席雲林活動，提到進口馬鈴薯議題，稱會一粒一粒檢查。賴總統說，先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委陳菁徽說，總統級的抹黑來了，

賴總統稱要一粒粒檢查馬鈴薯...王鴻薇：你自己帶隊查 不要累死基層

賴清德總統今出席雲林活動，提到進口馬鈴薯議題，稱會「一粒一粒檢查」；先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委王鴻薇說，賴總統自己率隊檢查，不要累

九合一風雲／誰選宜蘭縣長？藍白合延宕 柯文哲光環與整合力成關鍵

宜蘭縣長選戰進入關鍵布局期，柯文哲光環效應與地方動員力備受檢視。民眾黨陳琬惠被視為藍白合潛在人選之一，民眾黨力圖以關鍵選票擴大影響力，但整合時程延宕，也考驗台灣民眾黨與藍營協調能力。面對對手賴清德總統

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。