卓榮泰：若立院通過政院版財劃法可減輕地方負擔

行政院長卓榮泰今天在視察馬祖酒廠2廠新建工程時說，若立院能重新審議並通過行政院版財劃法修正案，可望減輕地方政府財務壓力，如避免連江縣府大量舉債興建馬祖酒廠2廠。

卓榮泰今天搭乘專機抵達馬祖，視察縣內重大工程。第2站為馬祖酒廠2廠新建工程，由連江縣長王忠銘、國民黨籍立法委員陳雪生、民進黨籍立法委員陳培瑜、行政院發言人李慧芝等人陪同。

王忠銘致詞時指出，連江縣財政困窘，自籌財源能力不佳，而馬祖酒廠為全縣經濟命脈，更是縣府主要財政收入來源。2廠投入生產後，3條生產線年產300萬公升，是現有產量的8倍。而馬祖高粱酒屢獲選國宴用酒，並獲國際獎項肯定，讓他對馬祖酒廠今後營運深具信心。

王忠銘表示，希望財劃法修正案審議時，行政院不能僅以人口與土地面積，作為分配款計算基準。他更為馬祖大橋請命，強調總統賴清德在行政院長任內拍板定案馬祖大橋綜合規劃案，也通過相關可行性評估。大橋對連江縣未來發展影響深遠，更是馬祖人心之所向，希望政院同意興建。

卓榮泰致詞時回應，現行的財劃法未考慮各縣市人口結構、土地管理成本等差異，但行政院版財劃法，能更平衡照顧各縣市，一般性補助款跟統籌分配款相加後，一定不會比現行制度少，盼陳雪生與陳培瑜給予支持，讓立院願意重新審議，政院版財劃法能有見天日的機會。

卓榮泰舉例，馬祖酒廠2廠興建費用，除1/3由離島建設基金等補助，其餘大半由連江縣府舉債籌措，壓力沉重。若立法院重新審議政院版財劃法，並獲通過後，可望消除地方財政壓力，讓連江縣府有更多能力投入酒廠營運。

卓榮泰強調，台灣本島有中央山脈保護，但離島只有中央政府保護。故包括馬祖大橋興建，以及伴隨的南竿與北竿機場存廢等問題，可從正面角度通盤評估。他相信國內海事工程團隊擁有足夠能力「不一定要靠別人」。未來將與陳雪生持續討論，不讓馬祖鄉親對中央政府失望。