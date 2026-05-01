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賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

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賴總統稱要一粒粒檢查馬鈴薯...王鴻薇：你自己帶隊查 不要累死基層

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

賴清德總統今出席雲林活動，提到進口馬鈴薯議題，稱會「一粒一粒檢查」；先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委王鴻薇說，賴總統自己率隊檢查，不要累死基層。

我國放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，王鴻薇日前質詢行政院長卓榮泰，質疑如何管控。卓揆當時表示，「逐顆檢驗」。

賴總統今日表示進口馬鈴薯會「一粒一粒檢查」。王鴻薇說，卓榮泰已被網路笑成一片，賴總統要繼續鬧笑話？一個馬鈴薯進口貨櫃有十幾萬顆，要怎麼逐顆檢查？檢查到眼睛掉下來也檢查不完。

王鴻薇表示，從放寬發芽馬鈴薯到美國花生零關稅，都沒有跟農民、民眾說清楚，民進黨政府黑箱作業。等到開放時引起民怨，開始用愚民的政策。

王鴻薇說，建議賴總統自己率文武百官，去一顆一顆檢查美國馬鈴薯有無發芽，不要累死基層。衛福部已經表示檢驗率只有2%到10%。賴總統應誠實面對民眾的質疑，解決問題，不要再製造網路笑話。

賴清德總統認為美國花生零關稅進口造成農民恐慌是對岸製造的謠言，無需恐慌。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統認為美國花生零關稅進口造成農民恐慌是對岸製造的謠言，無需恐慌。記者黃仲裕／攝影

美國 行政院長 國民黨

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