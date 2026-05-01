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沈伯洋：勞動部承諾研擬方案 保障11.5萬舊制勞工權益

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋今天表示，使用勞退舊制的勞工有11.5萬人，台北市佔了4萬人，即使符合退休條件，仍無法提前結清年資、也無法將退休金轉入薪資帳戶，更無法享有勞退基金的投資和累積收益，勞動部將著手研擬相關方案，更全面的保障這11.5萬個家庭。圖／取自吳思瑤臉書
民進黨立委沈伯洋今天表示，使用勞退舊制的勞工有11.5萬人，台北市佔了4萬人，即使符合退休條件，仍無法提前結清年資、也無法將退休金轉入薪資帳戶，更無法享有勞退基金的投資和累積收益，勞動部將著手研擬相關方案，更全面的保障這11.5萬個家庭。圖／取自吳思瑤臉書

今天是勞動節，但我國勞工退休制度仍存在新舊制銜接問題。民進黨立委沈伯洋今天表示，使用勞退舊制的勞工有11.5萬人，台北市占了4萬人，即使符合退休條件，仍無法提前結清年資、也無法將退休金轉入薪資帳戶，更無法享有勞退基金的投資和累積收益，勞動部將著手研擬相關方案，更全面的保障這11.5萬個家庭。

沈伯洋指出，日前因工會陳情，他與民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤一同拜會勞動部長洪申翰，希望可以為這些勞工爭取更好的退休金保障，很高興在勞動節前夕收到正面回應，勞動部將會著手研擬相關方案，讓這份「舊制權益方案」可以更全面的保障這11.5萬個家庭。

民進黨立委吳思瑤指出，不要讓任何一位勞工，在制度轉型的過程中被遺落。勞退新制上路已經21年，對未選擇適用新制的純舊制勞工而言，無法享有新制專戶累積與投資收益的保障，應該要務實穩健處理制度銜接的問題。

吳思瑤提出三項主張，首先是自願參與，尊重勞工選擇權，讓勞工依自身狀況評估是否轉入新制。其次，勞雇合意，確保制度運作可行性，在勞資雙方協商基礎下進行結算，維持勞資關係穩定，降低制度衝擊。第三，提前結算一次入帳，有效完成制度銜接，讓過去累積的退休權益，轉化為新制下可攜帶、可累積、可投資的個人資產，落實保障延續。

民進黨立委賴瑞隆也呼籲，盼勞動部盡速推動舊制結清納入新制，預估平均每位勞工未來退休可增加百萬退休金。這項改革可同時兼顧三方利益，對勞工而言，可降低制度風險、提升退休保障；對企業而言，有助於釐清長期負債、提升財務透明度；對國家而言，則是推動制度永續發展的重要關鍵，有助於建立更公平、穩健的退休保障體系。

民進黨 工會 洪申翰

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