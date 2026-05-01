賴總統宣示1300億挹注勞保...民眾黨：撥補當改革 恐侵蝕世代正義

賴清德總統昨宣示撥補1300億元勞保基金，讓政府做所有勞工朋友的靠山。民眾黨質疑，政府面對勞保財務黑洞「撥補當改革」的作法，恐侵蝕世代正義、加劇勞工退休保障不確定性。民眾黨也提出四大層面改革，包括提升勞退雇主提撥比例、延長產假等。

民眾黨今舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」五一勞動論壇。民眾黨主席黃國昌指出，未來將推動四大改革方向，包括「提升勞退雇主提撥比例，推動年金改革，召開年金國是會議」、「將現行8週產假優先延至10週，最終接軌14週的國際標準，留職停薪由現行6個月延長到9個月」、「有薪家庭照顧假14天，推動育兒友善工時制度：針對家中有12歲以下子女的勞工，以及推動每月減少10小時工時制度」、「遏阻非法聘僱移工，強化國對國直聘機制」。

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水表示，各行各業為捍衛健全退休制度，應給予政府及雇主資方更多壓力，首先應逐步提升勞退雇主提撥比例。勞保有破產危機已非新聞，過去蔡政府提出年金改革是「選擇性、雙標改革」，迴避勞保破產危機，造成社會對立。他呼籲現行公教人員基金也應如同勞保落實撥補，兌現政府的雇主責任；並要求執政者尊重退休制度設計原理，政府撥補責任應涵蓋軍、公、教、勞。

中華民國全國總工會秘書長、民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表示，勞退雇主提撥比例應分階段調整，期盼於兩年內調升至9%、五年內調升至目標12%；另外勞保改革與投保級距應合理化，將政府提撥責任入法，財源優先由富人稅支應，勞保上限提升至4萬8200元，勞退上限提升至31萬3000元。

溫宗諭也提出「全民納保與最低保障機制」，若勞保加上勞退合計不足當前基本工資，應由政府稅收補足差額；另外基金治理透明、權益升級也刻不容緩，設置勞工監督理事席次、取消45基數上限。

桃園市總工會理事長陳若蘭提到，她日前曾赴行政院陳情勞保問題，得到的回應卻是「持續研議」，凸顯勞保長年累積問題。她呼籲退休制度及年金相關議題應納入未來高中學生課綱中，讓勞權意識向下扎根，全國不分黨派一起為勞權努力。

桃園市產業總工會理事長施淑華提出五大訴求，包括勞工退休給付不再降低、撥補勞保財務搭配加徵富人稅、合理調整保費及投保級距、五人以下事業單位強制納保，以及提高勞退新制雇主提撥。

她呼籲，「多繳、少領、延後退」的勞退底線不能再退，當年民進黨仍在野時，包括時任民進黨立委蕭美琴、鄭麗君、陳其邁、黃偉哲等人，皆曾提案「勞保全面納保」，如今執政已全面遺忘，多位民進黨立委日前還拋出勞保改革主張，擺明是作秀、綁樁 。