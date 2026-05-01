快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

斥資20億！統一超入股LOPIA掀熱議 LOPIA總經理回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統宣示1300億挹注勞保...民眾黨：撥補當改革 恐侵蝕世代正義

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨今舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」五一勞動論壇。圖／民眾黨提供
民眾黨今舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」五一勞動論壇。圖／民眾黨提供

賴清德總統昨宣示撥補1300億元勞保基金，讓政府做所有勞工朋友的靠山。民眾黨質疑，政府面對勞保財務黑洞「撥補當改革」的作法，恐侵蝕世代正義、加劇勞工退休保障不確定性。民眾黨也提出四大層面改革，包括提升勞退雇主提撥比例、延長產假等。

民眾黨今舉行「老年貧窮與世代不正義：台灣勞工退休金的真相與未來」五一勞動論壇。民眾黨主席黃國昌指出，未來將推動四大改革方向，包括「提升勞退雇主提撥比例，推動年金改革，召開年金國是會議」、「將現行8週產假優先延至10週，最終接軌14週的國際標準，留職停薪由現行6個月延長到9個月」、「有薪家庭照顧假14天，推動育兒友善工時制度：針對家中有12歲以下子女的勞工，以及推動每月減少10小時工時制度」、「遏阻非法聘僱移工，強化國對國直聘機制」。

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水表示，各行各業為捍衛健全退休制度，應給予政府及雇主資方更多壓力，首先應逐步提升勞退雇主提撥比例。勞保有破產危機已非新聞，過去蔡政府提出年金改革是「選擇性、雙標改革」，迴避勞保破產危機，造成社會對立。他呼籲現行公教人員基金也應如同勞保落實撥補，兌現政府的雇主責任；並要求執政者尊重退休制度設計原理，政府撥補責任應涵蓋軍、公、教、勞。

中華民國全國總工會秘書長、民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表示，勞退雇主提撥比例應分階段調整，期盼於兩年內調升至9%、五年內調升至目標12%；另外勞保改革與投保級距應合理化，將政府提撥責任入法，財源優先由富人稅支應，勞保上限提升至4萬8200元，勞退上限提升至31萬3000元。

溫宗諭也提出「全民納保與最低保障機制」，若勞保加上勞退合計不足當前基本工資，應由政府稅收補足差額；另外基金治理透明、權益升級也刻不容緩，設置勞工監督理事席次、取消45基數上限。

桃園市總工會理事長陳若蘭提到，她日前曾赴行政院陳情勞保問題，得到的回應卻是「持續研議」，凸顯勞保長年累積問題。她呼籲退休制度及年金相關議題應納入未來高中學生課綱中，讓勞權意識向下扎根，全國不分黨派一起為勞權努力。

桃園市產業總工會理事長施淑華提出五大訴求，包括勞工退休給付不再降低、撥補勞保財務搭配加徵富人稅、合理調整保費及投保級距、五人以下事業單位強制納保，以及提高勞退新制雇主提撥。

她呼籲，「多繳、少領、延後退」的勞退底線不能再退，當年民進黨仍在野時，包括時任民進黨立委蕭美琴、鄭麗君、陳其邁、黃偉哲等人，皆曾提案「勞保全面納保」，如今執政已全面遺忘，多位民進黨立委日前還拋出勞保改革主張，擺明是作秀、綁樁 。

基金 民眾黨 賴清德

延伸閱讀

被剝兩層皮！社會保險保費 民團籲免稅

五一勞動節教師首放假 全教總籲：教師薪資待遇合理調整

勞工遊行北高連線　提8大訴求高喊改革退休制度

賴總統：基本工資下次破3萬 勞保修法讓勞工退休都能領到錢

相關新聞

【重磅快評】冷漠女大生與被迫離台陸生 反映僵化法條與荒蕪人性

近日，兩則關於年輕人的新聞引發熱議，像是一面雙面鏡，映照出台灣社會當前令人不安的對比。

卓榮泰首度率隊登馬祖 酒廠年產拚140萬公升、北海坑道再升級

行政院長卓榮泰今日上午率中央部會團隊前往馬祖，實地視察海巡、產業及觀光等重大建設，先後走訪海巡署第十海巡隊廳舍重建工程、馬祖酒廠二廠新建工程，以及南竿北海坑道遊憩系統無障礙設施，展現中央持續加碼北疆離

賴總統宣示1300億挹注勞保...民眾黨：撥補當改革 恐侵蝕世代正義

賴清德總統昨宣示撥補1300億元勞保基金，讓政府做所有勞工朋友的靠山。民眾黨質疑，政府面對勞保財務黑洞「撥補當改革」的作法，恐侵蝕世代正義、加劇勞工退休保障不確定性。民眾黨也提出四大層面改革，包括提升

給11.5萬勞退舊制勞工保障 吳思瑤倡：提前結算一次入帳

今天是五一勞動節，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制，台北市約有4萬0470位勞工停留在舊制，處於不利的保障位置，占比是全台最高。她提出三

馬鈴薯發芽賴總統說一顆一顆檢查 張麗善：希望要說到做到

進口馬鈴薯發芽議題熱燒，賴清德總統今到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，親上火線澄清馬鈴薯發芽問題。他說，百分之百進口的馬鈴薯要一粒一粒檢查，若有發芽就會退貨。對此，雲林縣長張麗善除表支持徹底檢查，但

季麟連的過激發言 毀國民黨形象更暴露內部路線衝突

國民黨副主席季麟連在中常會上語出驚人。他不顧黨團總召傅崐萁從旁勸阻，堅持在媒體鏡頭前點名立法院長韓國瑜、立委徐巧芯，若不支持黨版軍購特別預算，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建請開除其黨籍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。