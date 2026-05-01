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給11.5萬勞退舊制勞工保障 吳思瑤倡：提前結算一次入帳

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制。圖／聯合報系資料照片

今天是五一勞動節，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制，台北市約有4萬0470位勞工停留在舊制，處於不利的保障位置，占比是全台最高。她提出三點主張，並呼籲應提前結算一次入帳，有效完成制度銜接。

吳思瑤表示，她接獲工會反應，與賴瑞隆、沈伯洋等多位委員一起討論研議，共同提出純舊制勞工權益改革。她說，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制，台北市約有4萬0470位勞工停留在舊制，處於不利的保障位置，占比是全台最高。

吳思瑤說，對這些未選擇適用新制的純舊制勞工來說，即使已符合退休要件，也無法提前結清舊制年資，更無法將退休金匯入新制個人專戶，因此無法享有新制專戶累積與投資收益的保障。她半個月前向行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰提出質詢，認為要務實穩健處理制度銜接的問題。

吳思瑤提出三點主張，包括「自願參與，尊重勞工選擇權」，讓勞工依自身狀況評估是否否轉入新制；「勞雇合意，確保制度運作可行性」，在勞資雙方協商基礎下進行結算，維持勞資關係穩定，降低制度衝擊；「提前結算一次入帳，有效完成制度銜接」，讓過去累積的退休權益，轉化為新制下可攜帶、可累積、可投資的個人資產，落實保障延續。

吳思瑤說，很開心質詢時獲得行政院正面的回應，這幾天乘勝追擊，與沈伯洋一起再邀洪申翰進一步討論，期待加速推動造福勞工，勞工朋友撐起台灣經濟榮景，他們也以具體行動，擴大挺勞工。

退休金 工會 賴瑞隆

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