馬鈴薯發芽賴總統說一顆一顆檢查 張麗善：希望要說到做到

進口馬鈴薯發芽議題熱燒，賴清德總統今到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，親上火線澄清馬鈴薯發芽問題。他說，百分之百進口的馬鈴薯要一粒一粒檢查，若有發芽就會退貨。對此，雲林縣長張麗善除表支持徹底檢查，但一個貨櫃數十萬顆，海關真能做到逐顆檢查嗎？希望這不是口號，要說到做到。

張麗善今天接受訪時說，斗南是馬鈴薯生產地，面對進口馬鈴薯一旦發芽，可能會有龍葵鹼毒素的疑慮，總統說要一顆一顆檢查，她希望要落實這樣的邊境管理，好好檢查，不要讓民眾有疑慮或不安。 但要落實逐顆檢查，真的能夠做到嗎？這恐要看海關有沒有辦法逐顆檢查了。

她說，一個貨櫃少說也幾十萬顆，既要檢查就不能表面功夫，也不只是口號或說來安撫人心的， 希望能夠落實去做，如同卓院長所講只要有一顆有發芽，就不可以進來，希望能夠說到做到。

至於賴總統指進口花生僅占1%，且稱讚國產花生品質超過進口的，張麗善也支持這看法，她說，她也很自信雲林農民的生產技術。但所要顧的是整個農業能否能跟美國競爭。 尤其美國大面積耕種成本低，一公斤不到50元，本產則要140到160元，差這麼大如何競爭，許多加工業者一定會選用進口降低成本。

張麗善說，進口花生到台灣加工後，還是可掛台灣名字，叫消費者如何分辨，至於阿根廷或其他國的花生都還有關稅和防衛機制可管控，美國花生零關稅又無規範機制，雖說只有1%，難保將來會不會更多，所以對這些未來難以控制的風險，對農業和食安帶來的衝擊不難預料，豈不叫人憂心。