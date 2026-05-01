王毅稱台灣問題是美中最大風險 黃奎博：雙方恐達成共識 分頭壓制台獨

中共中央政治局委員王毅與美國國務卿魯比歐通電話時強調，台灣問題事關中國的核心利益，美方應信守承諾，作出正確抉擇。政大外交系教授黃奎博認為，美方現階段不至於大幅弱化對台關係，但有可能與中共達成共識，分頭壓制台獨。

王毅強調，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇。身兼政大國務院全球及區域風險評估中心主任的黃奎博分析，這通常是中共當局透過對外放話以堅定自己立場，並形塑輿論對談判對手造成一定壓力。

他指出，中共當局所謂的「台灣問題」已不僅是口中的核心利益，最近在措辭中升級成「核心利益中的核心」、｢中美關係第一條不可逾越的紅線」，顯見中共對於美方在多面向的戰略競爭中，利用台灣以箝制中國大陸的發展，有著高度警戒，同時對遏制民進黨政府藉此操弄的漸進式務實台獨及影響，也有更高的急迫感。

黃奎博進一步分析，對川普政府而言，最好的情況應是同時向中國大陸和台灣多出口商品，並且吸納大陸和台灣的資金，底線則可能是維持現狀並重申將繼續遵循美國自己的「一中政策」；但內容順序上是台灣關係法或美中三公報放在最前面，值得關注。

黃奎博認為，川普政府在現階段將台灣送給中共當局或大幅弱化對台關係的可能性極低，但不能排除美中共同達成台獨不利區域穩定，雙方必須分頭壓制之類的共識。因為這不損傷美國經濟利益，也不妨礙目前既有的台美政治關係，又可能得以換取北京當局加大採購或不進一步對稀土設限等承諾。同時，台灣則可能會因擔心被美方犧牲的風險，加大對美商品及武器採購，並大幅對美開放市場。

黃奎博指出，民進黨政府在這次「川習會」所面對的政治風險較高，不過經濟風險很低，主要的經濟風險來自川普政府本身對台灣高科技產業的索求，以及對台灣內部市場開放的強力壓迫。