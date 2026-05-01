快訊

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

收容所「最資深浪汪」等了831天有家了 領養人還打包隔壁鄰居：牠們是朋友！

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕竹市挺高虹安贈苦瓜、苦茶油 疼惜「Double苦」市長

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，送市長高虹安苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，送市長高虹安苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。盧秀燕受訪時多次表達對高虹安的疼惜，她說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。為此，她特別準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。

盧秀燕說，高虹安就任市長前就曾到台中取經，考察建國市場轉型經驗與幼托政策，是一位非常用功的市長。看到今天竹風漁市的建設成果，她非常高興，高虹安在面臨停職使市長任期受干擾情況下，仍能交出亮眼政績，把竹風漁市蓋起來，且大受民眾跟外地遊客歡迎，連她在外縣市都聽聞。

另外，盧秀燕話鋒一轉，她說，高虹安是全台灣最辛苦的政治人物，別人面臨一個迫害就很辛苦，高虹安是一路被迫害、一路被追殺。去年全國大罷免風潮中，高虹安就是其中之一，即便面對罷免，高虹安仍獲得12萬票的支持，甚至超過當選市長時的9萬多票，顯示新竹市民有眼光、心疼高虹安受到的不公對待。

高虹安不但辛苦，而且是雙倍辛苦！盧秀燕說，如今，高虹安雖司法沉冤得雪還其清白，卻傳出有人不放手，欲重啟論文案等議題繼續修理高虹安。一般人面對罷免就夠辛苦了，高虹安還要面臨司法追殺，這就是「Double苦」。

盧秀燕指出，為此，她現場送上兩份別具意義的禮物，一個是苦瓜，象徵司法追殺的苦，另一瓶是「苦茶油」，象徵大罷免的苦。送這些東西是希望高虹安能「先苦後甘，有益健康」，祝福從此以後平步青雲、政治順利。也希望大眾能看見高虹安的建設努力，發揮正義感，讓認真發展的政治人物不要再面臨這樣不公平的待遇。

高虹安今全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。她說，這趟參訪行程是先前與盧秀燕請益過台中建國市場等經驗，也到台中新開的綠美圖體驗建築美學，因此邀請「吃貨」盧秀燕來竹風漁市，體驗熱情漁港文化。她沒料到盧秀燕會帶苦瓜跟苦茶油，她相信吃苦當吃補，雖然苦，但她是堅強的。

盧秀燕說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。為此，她特別準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影
盧秀燕說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。為此，她特別準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方擁抱。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方擁抱。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安全程導覽介紹近年重要漁港建設成果竹風漁市。記者王駿杰／攝影

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，盧秀燕與店家親切互動。記者王駿杰／攝影
台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，盧秀燕與店家親切互動。記者王駿杰／攝影

新竹 台中 罷免 高虹安 盧秀燕

延伸閱讀

繼蔡英文後…盧秀燕贈匾「德澤廣被」 水安宮：庇佑市長步步高升

季麟連喊開除韓國瑜…林鼎超無法接受 盧秀燕親電韓「辛苦、委屈了」

季麟連嗆開除韓國瑜 黃健豪要求道歉：跟民進黨搞罷免一樣

盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

相關新聞

影／賴政府總預算卡關未通過 賴清德總統嘆：清明節過了還在審

賴清德總統今天到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，因立法院審查總預算延宕，上千億經費不得動支，賴清德在致詞時大吐苦水，「清明節都過了，立法院才剛開始審今年預算」，希望大家若有遇到雲林立委，要提醒趕快通

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁：「不知道他變這麼多」阿扁都不認識他了

國民黨副主席季麟連日前在中常會上點名立法院長韓國瑜，揚言若賣黨求榮、要開除其黨籍，引起討論。Threads有網友發文，指他多了一個不喜歡陳水扁的原因，因為是陳水扁晉升季麟連為二級上將。對此，陳水扁親自

盧秀燕竹市挺高虹安贈苦瓜、苦茶油 疼惜「Double苦」市長

台中市長盧秀燕今參訪新竹市，市長高虹安率市府團隊盛情接待，雙方不僅聚焦市政經驗交流，也走訪新竹漁港的竹風漁市。盧秀燕受訪時多次表達對高虹安的疼惜，她說，高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷

季麟連的過激發言 毀國民黨形象更暴露內部路線衝突

國民黨副主席季麟連在中常會上語出驚人。他不顧黨團總召傅崐萁從旁勸阻，堅持在媒體鏡頭前點名立法院長韓國瑜、立委徐巧芯，若不支持黨版軍購特別預算，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建請開除其黨籍。

王毅稱台灣問題是美中最大風險 黃奎博：雙方恐達成共識 分頭壓制台獨

中共中央政治局委員王毅與美國國務卿魯比歐通電話時強調，台灣問題事關中國的核心利益，美方應信守承諾，作出正確抉擇。政大外交系教授黃奎博認為，美方現階段不至於大幅弱化對台關係，但有可能與中共達成共識，分頭

鄭麗文拋訪美見川普 王鴻薇表樂見：層級愈高愈好

國民黨主席鄭麗文接受彭博社專訪，她表示，訪美希望拜會的最高層，如果可能的話，當然是美國總統川普。國民黨立委王鴻薇今說，鄭麗文訪美，層級愈高愈好，會充分表達國民黨希望兩岸和平，支持厚實台灣的國防，絕不像

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。