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鄭麗文拋訪美見川普 王鴻薇表樂見：層級愈高愈好
國民黨主席鄭麗文接受彭博社專訪，她表示，訪美希望拜會的最高層，如果可能的話，當然是美國總統川普。國民黨立委王鴻薇今說，鄭麗文訪美，層級愈高愈好，會充分表達國民黨希望兩岸和平，支持厚實台灣的國防，絕不像民進黨所說的擋國防預算。
鄭麗文接受彭博社專訪，宣示訪美決心。她拋出希望和川普會晤的意願之外，她表示，儘管川普被外界視為非傳統、難以預測的，但是如果能締造整個區域的和平、兩岸的和平跟世界的和平，相信對川普的歷史定位也非常重要。
王鴻薇說，鄭麗文的訪美行程已經確定，鄭麗文對外表示希望能夠見到川普交流。鄭麗文到美國去訪問，當然會面層級愈高愈好。即使不能夠見到川普，鄭麗文也會充分表達：國民黨希望兩岸和平，國民黨支持厚實台灣的國防，國民黨絕對不像民進黨所說的擋國防預算。
王鴻薇說，上述三大主題，鄭麗文一定會充分跟美方交流。台美之間，不管是經貿及政治上的交流、建立關係，這是非常重要的。希望台美繼續友好，能對台灣不管是經濟、貿易、國防等有所助益。
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