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五一全國放假...藍批蘇巧慧一路反對 她讓綠小雞回應了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
立法院去年三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整全國放假一天，議員抨擊參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對。圖／市議員江怡臻提供
立法院去年三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整全國放假一天，議員抨擊參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對。圖／市議員江怡臻提供

今天五一勞動節全國放假一天，新北市議員江怡臻今表示，此為藍白攜手修法成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧一路反對、跟市民作對，自擔任立委以來支持砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工，對不起新北市民。對此，新北市議員彭一書則反擊表示，身為國民黨發言人的江怡臻不該造謠。

立法院去年五月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整全國放假一天，彭一書指出，不論是立法院委員會發言，或是社群發文，民進黨從未反對增加國定假日，甚至翻開立法院公報也可看見，蘇巧慧在質詢和審查過程中不斷強調「不反對放假」，但因為紀念日和節日代表的是國家歷史脈絡與中心價值，因此需要各界討論。

彭一書表示，現在江怡臻再次冷飯熱炒，除了造謠，也證明國民黨已經沒招了，還是希望國民黨回歸政見討論，才是市民之福。

今蘇巧慧競辦未針對此議題回應，並表示以議員說法為主。

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