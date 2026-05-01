18歲公民權修法藍下周拚出委 綠主張與修憲並行

18歲公民權在修憲複決未過後再度回到立法院戰場。國民黨規畫以修法方式下修投票年齡，並力拚下周在內政委員會排審出委；但在憲法仍明定選舉權為20歲情況下，修法能否逕行突破制度界線，引發朝野歧見。藍營強調先讓法案「往前走」，綠營則主張修憲與修法應同步處理。

立法院2025年底已三讀通過「青年基本法」，明定18歲以上為青年，並納18歲公民權概念。不過，中華民國憲法第130條規定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。朝野立委提案修正選罷法，將選舉人年齡由20歲下修至18歲。

國民黨立院內政委員會排審召委廖先翔表示，當然希望下周能出委員會，先前也已辦過公聽會，按照之前的討論，可看出朝野大家都有共識，但就是否修憲這一項，大家可能還有歧意，「各方有不同論述，但修不修憲這個問題，不會在內政委員會裡有定論」，因此委員會就是先討論這個方向大家支不支持，如果大家支持的話，再送政黨協商之類，最起碼先出委員會，能往前一步，再讓大家一起來推動。

廖先翔指出，至少先要有個進度，就是先出委員會，才有辦法去討論後續是否要修憲或釋憲的問題，「不然每次都在委員會吵要不要修憲，也不是辦法。」至於下修年齡是否為大選，廖先翔說明，其實是為因應國際趨勢，且刑法的18歲也已經是「成年」那公民義務與權利的年齡應該相輔，且既然年底也要選舉了，那就盡快討論，盡早給大家一個方向。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則說，出委員會可能朝野都有初步共識，只是要下修投票年齡這件事並非釋憲，而是要同步公投且修憲，「就是修法和修憲並行。」