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鄭麗文喊訪美想見川普 林濁水諷：先擺平國民黨內空前大亂鬥

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文近日接受外媒專訪喊話，希望赴美行程能會晤美國總統川普，並說服其推動世界和平。民進黨前立委林濁水今天在臉書發文表示，細數政壇大人物的各種驚人之舉，從過去周錫瑋在新北山上捉老虎、韓國瑜在高雄爬樹找蚊子，甚至柯文哲自比雍正、劉邦與唐太宗等諸帝大成，當今世道對大人物的豪言壯語已見怪不怪。

林濁水指出，川普過去曾揚言武力收復格陵蘭、將加拿大納為美國一州，如今鄭麗文要飛美國喊話想見川普，說服他推動世界和平，雖然志向超過周、韓、柯而足以比肩川普，甚至糾正川普，領導川普，不過他認為，在習慣大人物愈來愈豪邁的「豪語」後，這類發展完全在預料之中，應以平常心看待。

林濁水最後語帶諷刺地提醒，為避免鄭麗文在面對川普時遭當面揶揄，恐怕得先完成一項「舉手之勞」，他建議，鄭麗文應先擺平國民黨內部空前的大亂鬥，讓國民黨內先有和平，比較妥當。

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