檢察總長人事不跟在野硬到底 民進黨順推訴諸年底選戰檢驗

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，賴清德總統提名最高檢主任檢察官徐錫祥出任新任檢察總長，立院將在下周進行人事同意權案記名投票表決。對於在野黨恐怕高機率再度封殺徐錫祥，民進黨立院黨團經過幾回人事案和在野交手經驗後已有一套應對模式，不會採取激烈對抗，把立場說清楚後就接受表決結果，一切訴諸選戰交給民眾檢驗。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，檢察總長人事案無涉黨派，期盼在野黨經過嚴格審查後，還是要理性地進行表決；民進黨立委吳思瑤也說，重建法治教育、司法公信是國人對於新任檢察總長人事案關切的議題，如今國家司法獨立已行之多年，呼籲在野黨勿再發動民粹鬥臭司法。

民進黨人士表示，綠營對於檢察總長人事案恐被封殺已經心理有數，由於徐錫祥能透過代理方式，實際上影響有限。在經過幾回人事案交鋒後，黨內也逐漸凝聚出幾項處理原則，首先是立場要明確，若要和在野黨談合作，要確定取得承諾，不能再發生中選會人事案平白吃虧狀況。

民進黨人士指出，上回中選會人事案，行政院提出藍綠白各自推薦人選，結果卻只有藍白推薦人選過關，綠營人選還是被封殺，引發黨內部分派系立委相當有意見，認為這算哪門子合作？此情況未來將避免再發生。

該人士說，第二個原則是不激烈衝突，在經歷大罷免失利後，民進黨基本路線就是包括人事案表決在內，不再和在野上演全武行，立場表達清楚後，點到為止。以當今朝野僵局難解局面，再衝突也無助於執政黨加分，民進黨團想法就是，在野黨惡意阻擋人事案，社會自有公斷，將訴諸年底選戰，交由選民做最後決斷。