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王毅稱台灣是中美最大風險點 黃國昌：以智慧爭取空間 朝野同努力

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

五月中旬川習會前夕，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨同美國國務卿魯比歐通電話時提到，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。民眾黨主席黃國昌表示，在美中兩大國間，台灣如何以小搏大、利用智慧爭取到最好的權益及最佳國際發展空間，這需要朝野共同加以努力。

民眾黨今舉行「五一勞動論壇」，黃國昌於會前受訪時指出，美國過去長期從美國人自己的利益，他們信奉所謂的「One-China Policy」，強調「One-China Policy」跟「One-China Principle」是不一樣的東西，由此可以看出，美國在面對無論台灣或中國大陸時，都在爭取美國最佳的利益。

黃國昌說，這也給台灣最大的啟示，台灣政府官員或政黨領導人永遠不要忘記在從事政治工作時，站在這塊土地上面，要追求的就是台灣人民最大的利益，而不是一昧的去迎合、屈從其他國家的意志或想法。

對於國民黨主席鄭麗文將訪美，黃國昌說，政黨領袖訪美可以拓展台灣的國際外交空間，也可以跟在美國的友人建立更好的溝通管道，讓台美關係能夠更厚實，這些都是好事。至於具體溝通的內容，相信大家關心的層面都非常的多，包括賴清德總統不斷說台美對等貿易關稅（ART）要國會趕快審，但到目前為止仍未送到國會。

黃國昌指出，訪美有助於實質增加台灣人民權益的保障，以及台美在過去這段時間當中的互動所牽涉到比較實質的問題，包括政府是否私下跟美方重啟談判，進口馬鈴薯、花生對國內食安及產業所造成的衝擊等。國內政黨領袖與美方進行溝通時可以進一步交換意見，也是表達台灣民意非常好的場域。

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