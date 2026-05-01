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檢察總長人事案5日投票 藍憂徐錫祥政治中立性 白傾向否決

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌／台北即時報導
法務部前次長徐錫祥被提名為最高檢察署檢察總長。5月5日立法院會將處理檢察總長人事案。圖／聯合報系資料照片
法務部前次長徐錫祥被提名為最高檢察署檢察總長。5月5日立法院會將處理檢察總長人事案。圖／聯合報系資料照片

法務部前次長徐錫祥被提名為檢察總長，此人事案將於下周二立法院會處理。國民黨、民眾黨等兩黨團立場將成通過與否的關鍵。對於有多名藍委質疑徐錫祥的政治中立性，國民黨團書記長林沛祥表示，不會「先射箭再畫靶」，待黨團大會決定；民眾黨人士則說，黨團傾向不通過檢察總長人事案，但要看當天早上討論結果。

下周二立法院會將處理檢察總長人事案。會前，國民黨團會先召開黨團大會，凝聚共識。林沛祥說，國民黨團的立場很簡單，一切等黨團大會開完再說，不是賣關子，是尊重制度。

林沛祥表示，對檢察總長人事案不會「先射箭再畫靶」，更不會看到名字就自動舉手或反對，一定會在黨團大會充分討論後，做出最符合專業與民意的決定。

國民黨立委翁曉玲說，先前針對檢察總長人事案詢答時，她不認為徐錫祥在一些議題上答得很好。重點在檢察總長是否具有獨立性、是否能夠依據職權專業扮演好檢察總長的角色，畢竟此職務未來會指揮和監督整個檢察體系。

翁曉玲指出，更重要的是，能否維持政治中立性，她不覺得徐錫祥具有這樣的特質，但還是要經過國民黨團討論。關於國民黨團內部傾向否決或是同意，翁說，「坦白說這個議題是真的沒有討論」。

據了解，有藍委認為，徐錫祥的政治人脈跟政治性令人難以相信其中立性，傾向否決。國民黨立委張智倫曾質詢，徐錫祥能否斬斷過去的政黨跟人脈關係，只對法律跟證據負責？徐回應，可以檢視他做過的事情，而不是單就這個職位，就評斷是政治性，這是對職位不公平，對他也不公平。

民眾黨人士表示，黨團傾向不通過檢察總長人事案，但主要仍看各委員當天早上討論結果。不過民進黨早已準備好備案，被審查人徐錫祥早在2月就從法務部政次被調任最高檢主任檢察官，即便同意權未過，仍可代理檢察總長職務，投票結果為何恐也無法決定其最終職權範圍。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳質詢時就曾指出，社會長期關注的「檢媒關係」問題，讓偵查資訊成為媒體的連載小說，甚至讓被告在審判前就被輿論定罪；即使提出質疑，最終仍以「查無不法」結案。然而對此現象，徐錫祥卻雲淡風輕地表示，對於偵查中內容外洩一事「相當忌諱」，未來也會要求各級檢察長嚴格落實相關規範，這樣的態度，令人難以苟同。檢察機關毫無作為，如何能期待未來在徐錫祥帶領的檢察體系下，能做出什麼「嚴格落實」實質有效的作為。

政治 民眾黨 法務部 檢察總長 徐錫祥

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