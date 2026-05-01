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鄭麗文要川普反對台獨 沈伯洋直呼「不可思議」
國民黨主席鄭麗文計畫訪美，希望與美國總統川普會面，更稱支持川普說出反對台灣獨立。民進黨立委沈伯洋今天認為，國民黨現在想要改變現狀，還要到國外去宣傳說台灣主權要被改變，他直呼不可思議。
沈伯洋今天現身松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會，被問及鄭麗文近期言論，他認為在野黨主席要出國、相關外交行動，樂見其成。但是，台灣是一個主權獨立的國家，不管名稱是什麼，只要它是一個主權獨立的國家，他就是台獨。
沈伯洋說，如果鄭麗文認為要叫川普或任何一人去反對台獨，意思是國民黨現在想要改變現狀。台灣現在跟國際盟友站在一起，又或者台灣現在經濟成長，應該沒有任何一人認為現狀應該被改變、台灣主權獨立要被改變，還要到國外去宣傳說台灣主權要被改變，他認為這是一件不可思議的事情。
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