影／賴政府總預算卡關未通過 賴清德總統嘆：清明節過了還在審

賴清德總統今天到雲林縣斗南鎮農會出席模範母親活動，因立法院審查總預算延宕，上千億經費不得動支，賴清德在致詞時大吐苦水，「清明節都過了，立法院才剛開始審今年預算」，希望大家若有遇到雲林立委，要提醒趕快通過預算，還稱讚雲林預算已通過真的是「福氣啦」！

賴清德說，立法院預算已經審三年了，卻連審都沒有審，最近才要開始審，清明節都過了，現在行政院已開始編明年預算，結果今年預算還沒通過，如果大家有遇到雲林的立委，要提醒他們趕快通過預算，像雲林縣政府今年預算都已經審核通過，真的很有福氣。

賴清德強調，雲林縣預算早在去年就通過，應該要給雲林議員掌聲鼓勵，不同黨派今天都有出席，必須大力稱讚，政黨競爭在所難免，但總預算不能不審查，恐阻礙經濟繼續發展，難以照顧人民，若總預算通過，就有能力支持斗南鎮農會總幹事張燕容希望新建一棟大樓。