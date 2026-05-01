勞動節全國放假 蘇巧慧挨批一路反對跟市民作對

新北市議員江怡臻表示，立法院去年五月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整為全國放假一天，此為藍白攜手修法後的成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，自擔任立委以來支持砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工，對不起新北市民。

江怡臻指出，過去民進黨不斷說勞工是心中最軟的一塊，結果民進黨政府一執政，立刻大砍勞工七天假，引發無數勞工上街頭抗議，當年蘇巧慧更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

江怡臻說，去年立法院在審議「紀念日及節日實施條例」時，民進黨立委甚至不演了，面對國民黨、民眾黨立委提出要增加國定假日的版本，民進黨以各種理由全面反對，其中蘇巧慧甚至稱「缺乏社會共識」，請問蘇巧慧，難道幫人民減少工時不是共識？難道砍勞工七天假就有共識？

江怡臻痛批，蘇巧慧就任立委三屆以來，面對低薪高工時的困境，無法解決問題，反而選擇當一個民進黨的傀儡，護航民進黨的版本；如今蘇巧慧參選新北市長，目標很明確是要接棒父親蘇貞昌，令人更加憂心，蘇巧慧萬一真的當選市長，在背後操控蘇巧慧的又會是誰？