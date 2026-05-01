快訊

eneloop充電電池開箱！實測高續航力ㄅ級分 絕配富士instax mini 41 拍立得

60天期限前夕 美媒：川普政府認定美伊衝突「已中止」

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動節全國放假 蘇巧慧挨批一路反對跟市民作對

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
市議員江怡臻痛批蘇巧慧在修法時選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，是勞權殺手的共犯。圖／江怡臻提供
市議員江怡臻痛批蘇巧慧在修法時選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，是勞權殺手的共犯。圖／江怡臻提供

新北市議員江怡臻表示，立法院去年五月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整為全國放假一天，此為藍白攜手修法後的成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，自擔任立委以來支持砍七天假，又反對勞工多放假，根本對不起勞工，對不起新北市民。

江怡臻指出，過去民進黨不斷說勞工是心中最軟的一塊，結果民進黨政府一執政，立刻大砍勞工七天假，引發無數勞工上街頭抗議，當年蘇巧慧更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

江怡臻說，去年立法院在審議「紀念日及節日實施條例」時，民進黨立委甚至不演了，面對國民黨、民眾黨立委提出要增加國定假日的版本，民進黨以各種理由全面反對，其中蘇巧慧甚至稱「缺乏社會共識」，請問蘇巧慧，難道幫人民減少工時不是共識？難道砍勞工七天假就有共識？

江怡臻痛批，蘇巧慧就任立委三屆以來，面對低薪高工時的困境，無法解決問題，反而選擇當一個民進黨的傀儡，護航民進黨的版本；如今蘇巧慧參選新北市長，目標很明確是要接棒父親蘇貞昌，令人更加憂心，蘇巧慧萬一真的當選市長，在背後操控蘇巧慧的又會是誰？

國民黨 立法院 民進黨 勞動節

延伸閱讀

勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

落實尊嚴勞動 從政府做起

教師首次放勞動節 高教工會號召遊行爭取4改革

季麟連嗆開除韓國瑜 黃健豪要求道歉：跟民進黨搞罷免一樣

相關新聞

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁：「不知道他變這麼多」阿扁都不認識他了

國民黨副主席季麟連日前在中常會上點名立法院長韓國瑜，揚言若賣黨求榮、要開除其黨籍，引起討論。Threads有網友發文，指他多了一個不喜歡陳水扁的原因，因為是陳水扁晉升季麟連為二級上將。對此，陳水扁親自

鄭麗文談川習會：支持川普說出「反對台獨」

計畫訪美的國民黨主席鄭麗文四月卅日接受彭博專訪時表示，她已請求與美國總統川普會面，但她也表示可能性並不是很高。報導說，她將自己形塑為一名能與世界主要經濟體對話進而防止兩岸衝突的領導人。

勞動節全國放假 蘇巧慧挨批一路反對跟市民作對

新北市議員江怡臻表示，立法院去年五月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，五一勞動節調整為全國放假一天，此為藍白攜手修法後的成果，但參選新北市長的立委蘇巧慧卻是一路反對、跟市民作對，自擔任立委以來支持砍七

憂軍購案傷選情 藍諸侯急表態加碼…蔣萬安成1關鍵

朝野無共識的1.25兆軍購特別條例，竟引爆藍營親美、親中路線之爭，黨內山頭總動員私下角力，最後更演變成黨內大混戰，黨中央強勢態度堅持「3800億+N」鐵板一塊難撼動，意外促成反黨主席鄭麗文的力量大團結

台灣強大的秘密：不是運氣是性格！「台灣人海洋性格 vs 中國人大陸性格」差在哪？

談台灣的未來，如果只從政治或經濟看，只能看到表面。我一直認為，要理解台灣，必須回到更深一層~台灣人的性格。

台電女婿的承諾 願賴總統「只跳舞不跳電」不是冷笑話

在台電80周年的慶祝大會上，總統賴清德以「台電女婿」的身分出席，面對員工充滿活力的K-POP熱舞，他說了一句：「台電的目標是只跳舞、不跳電。」這句冷笑話當然是為帶動現場氣氛，但聽在民眾耳裡卻是帶有苦澀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。