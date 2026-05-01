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美康乃狄克州友台決議 促強化台美半導體供應鏈
美國康乃狄克州29日通過友台決議，鼓勵雙方增進交流，支持台灣參與國際組織，促進經貿關係與強化半導體供應鏈。
康州州議會友台決議案由州眾議會友台小組主席哈達德（Gregg Haddad）領銜推動，決議文鼓勵台灣與康州增進華語文教育交流、簽署駕照免試互惠協議，在台美關係上表彰2026年是台灣總統直選30週年，台灣為西太平洋的民主價值夥伴，強調台灣關係法及六項保證為台美關係基石，維繫多年台海和平與穩定。
決議文表達支持台灣參與聯合國、國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL），今年2月台美簽署台美對等貿易協定（ART），強化台美經貿關係、降低關稅，促進美國產業擴大及強化半導體供應鏈等。
決議同時強調「台美21世紀貿易倡議」及「避免雙重課稅協定」有利深化雙邊經貿關係，強化雙邊產業供應鏈韌性。
駐紐約辦事處長李志強感謝康州州議會長期對台友誼，期間並在議會大樓舉行締結姐妹州27週年茶會。州參眾議會兩黨領袖與多位議員與會，哈達德及參議會友台小組共和黨籍主席黃濤等多位友台議員向李志強頒賀狀，展現康州州議會對台跨黨支持。
李志強致詞感謝哈達德與黃濤協助推動決議案通過，並推崇台灣與康州去年1月推動教育合作備忘錄的成果。
他強調，2026年為美國建國250週年，也是台灣舉行總統直選30週年紀念，期盼雙方及台美關係在友誼、繁榮與善意基礎下更上層樓。
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