美康乃狄克州友台決議 促強化台美半導體供應鏈

在台電80周年的慶祝大會上，總統賴清德以「台電女婿」的身分出席，面對員工充滿活力的K-POP熱舞，他說了一句：「台電的目標是只跳舞、不跳電。」這句冷笑話當然是為帶動現場氣氛，但聽在民眾耳裡卻是帶有苦澀

2026-05-01 05:51