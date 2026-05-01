快訊

115會考衝刺／自然科掌握3步解題法 時事留意非洲豬瘟病毒、微塑料

60天倒數能喊停？川普對伊朗用兵5月1日到期 防長新解「停火即暫停」

三星Galaxy S26「比S26 Ultra」更值得買？專家指6大理由CP值爆表

聽新聞
0:00 / 0:00

美康乃狄克州友台決議 促強化台美半導體供應鏈

中央社／ 紐約30日專電

美國康乃狄克州29日通過友台決議，鼓勵雙方增進交流，支持台灣參與國際組織，促進經貿關係與強化半導體供應鏈。

康州州議會友台決議案由州眾議會友台小組主席哈達德（Gregg Haddad）領銜推動，決議文鼓勵台灣與康州增進華語文教育交流、簽署駕照免試互惠協議，在台美關係上表彰2026年是台灣總統直選30週年，台灣為西太平洋的民主價值夥伴，強調台灣關係法及六項保證為台美關係基石，維繫多年台海和平與穩定。

決議文表達支持台灣參與聯合國、國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL），今年2月台美簽署台美對等貿易協定（ART），強化台美經貿關係、降低關稅，促進美國產業擴大及強化半導體供應鏈等。

決議同時強調「台美21世紀貿易倡議」及「避免雙重課稅協定」有利深化雙邊經貿關係，強化雙邊產業供應鏈韌性。

駐紐約辦事處長李志強感謝康州州議會長期對台友誼，期間並在議會大樓舉行締結姐妹州27週年茶會。州參眾議會兩黨領袖與多位議員與會，哈達德及參議會友台小組共和黨籍主席黃濤等多位友台議員向李志強頒賀狀，展現康州州議會對台跨黨支持。

李志強致詞感謝哈達德與黃濤協助推動決議案通過，並推崇台灣與康州去年1月推動教育合作備忘錄的成果。

他強調，2026年為美國建國250週年，也是台灣舉行總統直選30週年紀念，期盼雙方及台美關係在友誼、繁榮與善意基礎下更上層樓。

美國 台美關係 聯合國

延伸閱讀

接待瓜地馬拉財長曼高斯 林佳龍： 台瓜攜手科技合作推動共同繁榮

林佳龍宴請澳洲跨黨派國會訪團 深化台澳合作守護印太和平

林佳龍接見日本眾議員團 促助台加入CPTPP

駐馬代表推動更新台馬投資保障協定 爭取加入CPTPP

相關新聞

水治理納國家戰略統籌 六年將投入5531億元

為了因應極端氣候導致的風險，經濟部昨在國家氣候變遷對策委員會中表示，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌。

經費暴增…治水預算花去哪？在野要政府交代清楚

經濟部宣布，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，由於蔡政府時代曾編列八八○○億元前瞻預算，其中水建設就已二千餘億元，被質疑如果過去治得好，為何短短沒幾年又再編五千多億？在野黨質疑，這次平均一年

鄭麗文談川習會：支持川普說出「反對台獨」

計畫訪美的國民黨主席鄭麗文四月卅日接受彭博專訪時表示，她已請求與美國總統川普會面，但她也表示可能性並不是很高。報導說，她將自己形塑為一名能與世界主要經濟體對話進而防止兩岸衝突的領導人。

台灣強大的秘密：不是運氣是性格！「台灣人海洋性格 vs 中國人大陸性格」差在哪？

談台灣的未來，如果只從政治或經濟看，只能看到表面。我一直認為，要理解台灣，必須回到更深一層~台灣人的性格。

台電女婿的承諾 願賴總統「只跳舞不跳電」不是冷笑話

在台電80周年的慶祝大會上，總統賴清德以「台電女婿」的身分出席，面對員工充滿活力的K-POP熱舞，他說了一句：「台電的目標是只跳舞、不跳電。」這句冷笑話當然是為帶動現場氣氛，但聽在民眾耳裡卻是帶有苦澀

史瓦帝尼國王特使見賴總統

賴清德總統出訪史瓦帝尼因航權問題擱置。總統府昨表示，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世指派副總理札杜莉擔任特使，以最快速度訪台，並邀賴總統未來再訪史國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。