鄭麗文談川習會：支持川普說出「反對台獨」

計畫訪美的國民黨主席鄭麗文四月卅日接受彭博專訪時表示，她已請求與美國總統川普會面，但她也表示可能性並不是很高。報導說，她將自己形塑為一名能與世界主要經濟體對話進而防止兩岸衝突的領導人。

鄭麗文說，「只要是對和平有幫助的事情，如果可以見到川普總統，我們是求之不得」。川普在面對二○二七年兩岸可能發生戰爭的問題時曾表示，在他的任內絕對不會讓兩岸發生戰爭，「但我希望不要只是在他任內而已」，希望是永續且制度化的和平關係。

針對五月登場的川習會，鄭麗文表達樂觀其成，若兩國領導人能累積彼此的善意跟互信，對全世界都非常重要。至於外傳陸方希望川普轉變說詞，從不支持台獨到反對台獨，鄭麗文說，就她觀察，中國大陸會重申「一個中國、反對台獨」的政治底線，但她不希望台灣成為談判桌上的交易標的，兩岸與區域的和平是大家共同締造出來的，台灣在兩岸關係上應有話語權與主動權，不能被別人決定我們的命運。

鄭麗文在訪談中表示，她支持川普說出反對台灣獨立。彭博去年九月報導稱，中國國家主席習近平再次敦促美國改變其幾十年來在台獨問題上的立場描述，也就是從「不支持」台獨轉為「反對」台獨。

川普如果改口，對北京來說將是一場重大外交勝利，且與台灣執政的民進黨立場背道而馳。民進黨認為台灣是個事實上的獨立國家，理應獲得更大國際承認。一位台灣官員本月表示，擔心川普與習近平的峰會中可能在台灣問題上讓步。

鄭麗文表示，「從不支持到反對，基本上語氣上還是有很大的不同。如果台獨已經不是選項，那我相信兩岸關係會快速改善」。

鄭麗文曾表示，她計畫六月訪問美國，不過具體時間尚未確定。她計畫在約十天的訪問期間會見美國官員和美國僑民。當被問及是否從習近平那裡感受到他會贊成她訪美時，鄭麗文說，「是的，當然」。

鄭麗文的高調舉動引發了外界臆測她將在二○二八年參選總統，儘管她本人否認這個想法，「我目前沒有任何這樣的想法或計畫。因為我當下的工作就已非常繁重，所以一定要把現在的工作做好，包括國內選舉和到美國的訪問」。