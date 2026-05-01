美農產品進口放寬 盧秀燕怒轟出賣農民 許淑華批資訊不透明

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，陸續傳出馬鈴薯檢驗規定放寬、花生零關稅進口等訊息。台中市長盧秀燕昨怒批，一系列開放出賣農民，犧牲國人食安，她非常不以為然。南投縣長許淑華表示，現行作法形同「被揭露才回應」，地方農民與產業在零碎訊息下難以因應衝擊。

彰化縣長王惠美昨表示，彰化花生產量約占全台二成，美國花生零關稅進口，對農民影響很大，請中央審慎評估，推出配套措施來彌補農民損失，讓農民深耕土地，也能夠活下去。

盧秀燕昨表示，國家農業不只影響農民經濟，也關係到人民食安，中央政府在關稅談判之後，就看到開放馬鈴薯、花生與柑橘等進口，一系列開放影響農民生計，同時也出賣農民，犧牲國人食安，她非常不以為然。

許淑華昨表示，行政院在對美農產品進口開放上，雖強調零關稅等方向，但始終未清楚揭露實際開放品項與進口細節，資訊不透明，農民無所適從，也難及早因應衝擊。

許淑華指出，目前零星傳出花生等農產品將開放進口，後續是否有其他品項、進口規模及總量管制機制等，中央均未完整說明，地方與產業界只能被動接收資訊，無法提前因應；現行作法形同「被揭露才回應」，農民只能靠零碎訊息自行判斷。

許淑華強調，政府面對美方貿易壓力，應同步提出完整配套，例如採取總量管制、年度進口配額、農民轉作輔導機制，與必要補貼措施等，同時整體評估國內產量及出口結構，避免衝擊擴大。