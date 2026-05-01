治水預算暴增 在野要政府交代花去哪

經濟部宣布，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，由於蔡政府時代曾編列八八○○億元前瞻預算，其中水建設就已二千餘億元，被質疑如果過去治得好，為何短短沒幾年又再編五千多億？在野黨質疑，這次平均一年一千億經費暴增，財源從哪來、如何編列預算，政府應向全民交代清楚，尤其過去編列相關治水特別預算，錢到底花去哪裡？

內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源表示，政府應檢討過去前瞻計畫成效，找出不足之處後再編列，而非盲目撒錢，把錢丟給同一批執行者，「成效還會變好嗎？」

李鴻源也說，須考量台灣公共工程量能，擔憂水利部門恐無法負荷如此龐大的預算規模，應先召開「全國治水會議」，邀請朝野與各界水利專家討論，找出問題癥結後再決定預算，治水不見得都要花大錢。

賴政府將投入六年逾五千億「治水」，國民黨立委賴士葆說，過去河川整治已投入大量經費，但成效不彰，颱風來襲依舊淹水，台灣降雨量也是全世界前幾名，雖然治水方向正確，但五年五千餘億元的規模，比過去幾年才幾百億經費，這次平均一年一千億經費暴增，財源從哪來、如何編列預算，政府應向全民交代清楚，尤其過去編列相關治水特別預算，錢到底花去哪裡？

民眾黨立委、經濟委員會召委洪毓祥表示，政府要「用智慧治水」，而不是只用錢治水。他強調，民進黨政府每次都以「韌性」為名，編列多年期的特別預算治水，但是執行成效不理想、甚至工程招標進度落後都是人民覺得不滿的。

洪毓祥說，例如去年因堰塞湖「溢堤後潰壩」造成重大災情的馬太鞍溪，就有地方人士直指中央政府將近十年沒有疏濬是造成災情主因之一。中央政府有無確實掌握水治理實況、進度及成效才是關鍵，而非每次只匡列預算，卻不確實檢討修正改進。