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國家戰略統籌 水治理投5531億元

聯合報／ 記者張文馨劉懿萱葉冠妤／台北報導
為了因應極端氣候導致的風險，經濟部昨表示，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌。本報資料照片
為了因應極端氣候導致的風險，經濟部昨表示，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌。本報資料照片

為了因應極端氣候導致的風險，經濟部昨在國家氣候變遷對策委員會中表示，自今年起至二○三一年，規畫投入五五三一億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌。

此外，針對賴清德總統支持重啟核三，五位民間委員昨在會中提案，要求召開全社會防衛韌性委員會與氣候變遷對策委員會聯席會議；總統府回應，將由行政院秘書長張惇涵邀集討論，研議聯席會議。

跨域整合 推新治理模式

賴總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，此次會議聚焦「國土調適」。經濟部次長賴建信報告「水及流域永續發展行動計畫」表示，此次行動計畫提出三大治理創新，包括由國家層級戰略統籌，強化中央與地方一致性；導入科學分析與空間圖資套疊，推動循證治理以精準掌握土石流潛勢區與高用水產業分布；並打破部會分工界線，推動跨域整合的國家治理模式。

賴建信說，計畫將以「有水無災、用水有度、水清魚游」為目標，分別針對四大面向設定指標，集水區治理由農業部主責，目標將土砂災害警戒涵蓋率提升至百分之九十六；水資源調度由經濟部推動「珍珠串計畫」強化管網聯通，提升每日調度能力至三二三萬噸，並將漏水率降至百分之十以下。

韌性供水 不會分區輪供

賴建信說，全案總經費五五三一億元，將在今年至二○三一年執行，涵蓋水土林保育、水資源利用、系統性治水及水質改善等四類別；其中二八二九億元已核定，另二七○二億元將分年爭取，平均每年投入約九二二億元。

賴建信說，今天春雨下得非常大，實屬少見；過去有百年大旱，未來也可能發生，在投入國家級水治理行動計畫後，未來遭遇百年大旱時，供水更有韌性，不會進入分區輪流供水。

已有前瞻 為何再編預算

不過，對於經濟部預計要再規畫投入五五三一億元治水，內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源質疑，前總統蔡英文曾編列八八○○億元前瞻預算，其中水建設兩千餘億元，如果過去做得很好，為什麼還要再編五千多億元？「若因沒做好才要編，把錢丟給同一批執行者，成效還會變好嗎？」

重啟核三 研議聯席會議

此外，五位民間委員李根政、黃品涵、陳惠萍、雷雅淇和趙家緯昨發表聯合聲明，並在會中提案，指賴總統以未來ＡＩ用電需求及國際碳管制要求為由，認為重啟核三有其必要，要求政府充分揭露相關資訊，由國家氣候變遷對策委員會舉辦公開論壇，並召集全社會防衛韌性委員會與國家氣候變遷對策委員會聯席會議，推演能源安全情境。

總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴總統表示，關於核能議題，政府主張一向都是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」，正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府會持續加強，至於聯席會議，他請張惇涵邀集兩委員會的執行秘書與相關部會，研議如何進行。不過，民間委員轉述，總統對於舉辦公開論壇並未正面回應。

行政院 總統府 賴清德

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