林佳龍接見日本眾議員團 促助台加入CPTPP

日本眾議員團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）並協助台灣儘早加入CPTPP；平將明則說，樂見雙方在國會議員互動等交流日益密切。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於30日接見日本前數位大臣平將明眾議員、前內閣官房副長官木原誠二眾議員及前內閣府大臣政務官西野太亮眾議員，雙方就總合外交政策、區域情勢、資訊安全、台日各項交流等議題廣泛交換意見。

林佳龍致詞時表示，感謝日本政府長期推動台日關係良好發展，也對日本政府一貫支持台海和平穩定表達誠摯感謝。雙方關係緊密、互動熱絡，根據相關調查顯示，台灣與日本民眾對彼此抱持親近感及好感。

林佳龍另指出，日本首相高市早苗提出的「17個日本成長戰略重點領域」與台灣在多個領域具高度合作空間，盼台日續深化交流合作關係。此外，期盼日本能與台灣早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）並協助台灣儘早加入CPTPP，進一步深化台日經貿關係，攜手促進區域繁榮與發展。

平將明致詞時說，目前正值日本黃金週期間，許多國會議員利用此一時機出訪交流，很高興有機會訪問台灣與各界進行意見交換，同時樂見台日雙方在國會議員互動及人員互訪等方面的交流日益密切，期盼未來在相關領域持續深化合作。