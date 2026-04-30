經濟部6年砸5531億元治水 盼遇百年大旱時免分區輪流供水

經濟部次長賴建信今天在賴清德總統召開的國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議報告，為因應極端氣候導致的風險，自今年起至2031年規畫投入5531億元，推動跨部會流域治理，將水治理納入國家戰略統籌；他舉例，若未來遭遇百年大旱時，供水會更有韌性，不會進入分區輪流供水。

賴建信表示，行政院已跨經濟部、農業部和環境部等14部會，成立水及流域永續推動小組，由副院長鄭麗君擔任召集人，轄下分成四個小組，農業部負責水土林保育，目標將土砂災害警戒涵蓋率提升至96%；經濟部負責水資源調度，推動「珍珠串計畫」強化管網聯通，提升每日調度能力至323萬噸，並將漏水率降至10%以下；環境部與內政部主責河川水環境，目標每年新增8萬戶生活汙水接管，逐步達成「全國河川無嚴重汙染」；經濟部和內政部合作促進水環境韌性，預計將縣市管河川及排水治理率提升至51%，盼以科學為基礎，用行政治理，達成「有水無災、用水有度、水清魚游」的三目標。

賴建信說，這項行動計畫由國際層級戰略統籌，導入科學分析與空間圖資套疊，精準掌握土石流潛勢區與高用水產業分布；並打破部會分工界線，推動跨域整合的國家治理模式。

賴建信表示，全案總經費5531億元，將在今年至2031年執行，涵蓋水土林保育、水資源利用、系統性治水及水質改善等四類別；其中2829億元已核定，另2702億元將分年爭取，平均每年投入約922億元。

賴建信在會後記者會表示，治水工程過去都在做，但是過去是不同部會各管各的，透過整體圖資套疊，近240張圖資套疊26流域，看看有哪些痛點，國發會在審查先期作業或計畫時，就知道要針對痛點投入資源。

賴建信提到，台灣2021年遭遇的「百年大旱」，在缺水最危急的時刻，桃竹備援管線完工，每天從北部支援20萬噸用水到新竹，避免竹科的半導體廠商不會因為分區輪流供水而停產，當時被形容為「一條水管救全世界」。

賴建信說，今天春雨下得非常大，實屬少見；過去有百年大旱，未來也可能發生，在投入國家級水治理行動計畫後，未來遭遇百年大旱時，供水更有韌性，不會進入分區輪流供水。